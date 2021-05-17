Tarlaları örten sarı çiçekler kartpostallık görüntüler oluşturdu

Tarlaları örten sarı çiçekler kartpostallık görüntüler oluşturdu Kütahya'da baharın gelişiyle yeniden canlanan doğada sarı çiçeklerle bezenen tarlalar güzel görüntüler sunuyor.

Tarlaları örten sarı çiçekler kartpostallık görüntüler oluşturdu

KÜTAHYA - Kütahya'da baharın gelişiyle yeniden canlanan doğada sarı çiçeklerle bezenen tarlalar güzel görüntüler sunuyor.

Kütahya merkeze bağlı Lütfiye Köyü'ndeki tarlalarda açan sarı çiçekler güzelliğiyle dikkati çekiyor. Sarı çiçeklerle kaplanan tarlalar ve araziler, yeşilin birbirinden güzel tonlarıyla bütünleşip adeta renk cümbüşüne dönüştü. Tarlaları adeta bir çarşaf gibi örten sarı çiçekler, kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

Lütfiye Köyü Muhtarı Rasim Altıntaş, baharın gelmesiyle doğal güzelliklerin de ortaya çıktığını belirterek, "Doğa bizi bu bahar ayında da tüm güzellikleriyle karşılıyor. Biyolojik çeşitliliğin olduğu ve çok sayıda endemik türleri içinde barındıran köyümüz birbirinden güzel bitkiler kırsal alanlarda tüm renklerini ortaya çıkarmaya başladı" diye konuştu.

Sarı çiçeklerden bal arılarının da yararlandığını kaydeden Altıntaş, "Bu sebeple köyümüze bir bal ormanı kurulmasını istiyoruz. Orman Bölge Müdürlüğü'ne müracaatımızı yaptık ve sonucu bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Lütfiye köyündeki 'Sarı' güzellik, İHA tarafından havadan da görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN EFE