Son dakika ekonomi: KAHRAMANMARAŞ - Tarlaları baraj gölü altında kalan köylüler ekmeğini sudan çıkarıyor (1)
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Son dakika ekonomi: KAHRAMANMARAŞ - Tarlaları baraj gölü altında kalan köylüler ekmeğini sudan çıkarıyor (1)

07.02.2021 12:03 | Son Güncelleme: 07.02.2021 12:21

Son dakika haberler... Bir zamanlar ekip biçtikleri tarlaları baraj gölü altında kalan Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi Kıyıkçı köyü sakinleri, artık evlerine ekmek götürmek için tarım yerine balıkçılık yapıyor.

Bir zamanlar ekip biçtikleri tarlaları baraj gölü altında kalan Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi Kıyıkçı köyü sakinleri, artık evlerine ekmek götürmek için tarım yerine balıkçılık yapıyor.

Aslantaş Baraj Gölü'nün yapılmasıyla 37 yıl önce tarlaları su altında kalan köylüler, teknelerle açıldıkları gölden tuttukları balıklarla günlük kazançlarını çıkarıyor.

Sabah gün ağarmadan baraj gölü kıyısına gelen köylüler, kayıklarının motorlarını çalıştırıp "vira bismillah" diyerek göle açılıyor.

Bir gün önceden göle attıkları metrelerce ağı elleriyle çeken köylüler, ağa takılan balıkları kasalara doldurarak toptancılara satıyor.

Köy sakinlerinden Ali Kıyıkçı, AA muhabirine, barajın faaliyete geçmesinin ardından tarım arazilerinin çoğunun sular altında kaldığını söyledi.

Köy halkının çoğunun ilçe ve kente göç ettiğini dile getiren Kıyıkçı, kalanların da ekmeğini sudan çıkarmaya başladığını kaydetti.

"Allah'a şükür yevmiyemizi kazanıyoruz"

Kıyıkçı, baraj gölünden tuttukları balıklarla günlük 30 ila 150 lira arasında kazanç elde ettiklerini belirterek şöyle devam etti:

"Barajdan önce köyümüz bölgenin en büyük köylerindenmiş. Bölgedeki tarımsal üretimin büyük çoğunluğu burada yapılırmış. Çeltik, pamuk, yer fıstığı, buğday ve arpa köyümüzün geçim kaynağıymış ancak topraklarımızın büyük kısmı 37 yıl önce sular altında kaldı. Bu nedenle artık tarım, köyün geçim kaynağı olmaktan çıktı. Baraj yapıldıktan sonra köyümüzün yüzde 90'ı diğer illere göç etti, kalanlar da geçimini balıkçılıkla sağlamaya çalışıyor. Bu yıl sular çekildiği için sezon iyi geçiyor. Her gün ağımız dolu mu döneceğiz boş mu bilmeden Allah'ımıza sığınıp göle açılıyoruz. Allah'a şükür yevmiyemizi kazanıyoruz."

Kıyıkçı balıkçılık sayesinde evlerine ekmek götürebildiklerini dile getirdi.

Köylülerden Selçuk Kıyık da baraj inşa edilene kadar çiftçilik yaptığı topraklarda şimdi geçimini balıkçılıkla sağladığını ve haline şükrettiğini söyledi.

Son dakika ekonomi: KAHRAMANMARAŞ - Tarlaları baraj gölü altında kalan köylüler ekmeğini sudan çıkarıyor (1)
Son dakika ekonomi: KAHRAMANMARAŞ - Tarlaları baraj gölü altında kalan köylüler ekmeğini sudan çıkarıyor (1)
Son dakika ekonomi: KAHRAMANMARAŞ - Tarlaları baraj gölü altında kalan köylüler ekmeğini sudan çıkarıyor (1)
Son dakika ekonomi: KAHRAMANMARAŞ - Tarlaları baraj gölü altında kalan köylüler ekmeğini sudan çıkarıyor (1)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

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