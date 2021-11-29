Tarlalara tohum, hayvancılığa yem desteği

DİYARBAKIR (Habermetre) - Diyarbakır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi ile yaptığı işbirliği kapsamında çiftçilere fiğ tohumu desteği verdi. Yaklaşık 89 ton fiğ tohumunun dağıtıldığı törende konuşan İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, desteklemelerin ve projelerin devam edeceğini belirtti. Çalışmanın hayvancılıktaki yem maliyetini de düşürmesi, hedefleniyor. Haber : Diyarbakır İl Enformasyon

Diyarbakırlı üreticilere yüzde 75 hibeli fiğ tohumu dağıtımı yapıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün Büyükşehir Belediyesi ile yaptığı işbirliği ile 13 ilçede, 350 üreticiye yaklaşık 89 ton fiğ tohumu törenle dağıtıldı.

Tohum destekleriyle bitkisel üretimin arttığına dikkat çeken Diyarbakır İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Ertan Atalar, fiğin yem bitkisi olarak hayvancılık sektörü için önemini anlattı.

Atalar; "Bugün burada yaklaşık olarak 88 tona yakın fiğ tohumu dağıtacağız. Biliyorsunuz hayvanların beslenmesinde hububat önemlidir ama asıl besin kaynağı proteince zengin yem bitkileri olan baklagillerdir. Dolayısıyla fiğ 'in hayvan beslenmesinde çok ciddi bir katkısı var ve büyük bir öneme sahip. Hayvanlar için önemli olan bu yem bitkimiz aynı zamanda kendisinden sonra yetiştirilecek olan artçı bitki içinde çok iyi bir toprak bırakmaktadır. Hem toprağı gevşetmektedir hem azot yönüyle toprağı takviye etmektedir hem de kendisinden sonraki bitki için kullanılacak gübre miktarının da daha az kullanılmasına katkı sağlamaktadır. Fiğ bitkisi hem toprak için hem bitki için hem de hayvanlar için vazgeçilmez bir bitkidir. Bu projenin hepimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. " dedi.

Törende konuşan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayhan Kardan da, "13 ilçede 350 üreticiyi desteklemek için 88 bin 875 kilogram adi fiğ tohumu dağıtımını gerçekleştirileceğiz. Bu projede yüzde 37 buçuğu Tarım Bakanlığımızın, yüzde 37 buçuğu Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve yüzde 25'i de üreticimizin katkısıyla inşallah temennimiz o ki hayırlara vesile olur. Bol kazançlı bir sezon geçiririz. " Şeklinde konuştu.

Tören üreticilere fiğ tohumlarının dağıtılmasıyla sona erdi. Yüzde 75 hibeyle verilen yem bitkisi tohumlarının yaklaşık 8 bin dekar alanda ekilmesi planlanıyor. diyarbakır fiğ tohum destek hibe yem bitkisi hayvancılık tarım ve orman

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