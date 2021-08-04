Tarladan yayın çıktı
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Tarladan yayın çıktı

Tarladan yayın çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Denizli'nin ürettiği cevizi, fasulyesi ve alabalığıyla ünlü Çameli ilçesinde, yıllardır tarlada balık keyfi yaşanıyor.

Denizli'nin ürettiği cevizi, fasulyesi ve alabalığıyla ünlü Çameli ilçesinde, yıllardır tarlada balık keyfi yaşanıyor. Amatör balıkçı Hüseyin Akkan, tapulu tarım arazisi içinde oltasıyla 10 kilogramlık yayın yakaladı.

Denizli'de, tarlada balık keyfi yaklaşık 20 yıl önce Çameli ilçesi ile Kızılyaka Mahallesi arasındaki tapulu verimli tarım arazilerinde tespit edilen torf madeninin iş makinelerinin yardımıyla alınmasıyla başladı. İş makineleriyle tapulu tarlalar yaklaşık 1,5 metre kazıldı. Çıkan torf madeni Antalya bölgesinde bulunan seralara satıldı. Yüzey suyunun çok fazla olduğu ilçede verimli tarım arazilerine açılan çukurlar kısa zamanda suyla dolunca tarla sahipleri de tarlalarına yavru sazan ve yayın balığı bıraktı. Yıllarca tarlanın içinde doğal beslenen balıklar üreyip çoğaldı. Şimdi yaklaşık 500 dekarlık alanda tarlaların içinde oltalarla balık yakalanıyor.

Oltaya ekmek yerine balık taktı

Amatör balıkçı Hüseyin Akkan, yaklaşık 20 yıldan bu yana amatör olarak oltasıyla tapulu tarım arazilerinin içinde balık avladığını söyledi. Tarlada avlanan balığın diğer balıklara göre daha lezzetli olduğunu anlatan Akkan, "İşlerimizden fırsat buldukça tarlaya balık yakalamaya geliyorum. Oltaya ekmek takarak sazan avlıyoruz. Geçen gece oltama yem olarak balık takmıştım. Oltama yaklaşık 10 kilogram ağırlığında yayın balığı takıldı. Uzun zamandan bu yana tarlada yayın avlamamıştım. Oltama takılan yayını güçlükle 20 dakikada kıyıya çekebildim. Yakaladığım yayın balığı yaklaşık 10 kilogram geldi. Nedense bu yıl balık yakalamakta zorlanıyoruz. Tarlalarımızdan oltalarımız boş dönüyoruz" dedi. - DENİZLİ

Tarladan yayın çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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