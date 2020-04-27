HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› Tarladan sofraya kapsamlı tarım eğitimine AB'den destek - Ekonomi
Yaşar Üniversitesi, Avrupa Birliği, Ekonomi, Haber

Tarladan sofraya kapsamlı tarım eğitimine AB'den destek

Yaşar Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi, tarladan sofraya kadar tüm tarım-gıda zincirini en iyi hale getirmek amacıyla hazırlanan eğitim projesinde 893 bin 455 Avro destek kazandı.

27.04.2020 09:45 | Son Güncelleme: 27.04.2020 09:48
Tarladan sofraya kapsamlı tarım eğitimine AB'den destek

Yaşar Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi, tarladan sofraya kadar tüm tarım-gıda zincirini en iyi hale getirmek amacıyla hazırlanan eğitim projesinde 893 bin 455 Avro destek kazandı.

Ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik konularında araştırmalar yaparak tarım ve gıda sektörüne nitelikli katkı sağlamayı hedefleyen Yaşar Üniversitesi, Hollanda'nın bu alanlarda dünya markası olan Wageningen Üniversitesi Araştırma Merkezi ile işbirliği de gerçekleştirecek. Bu hedefle 2021 yılında ilk öğrencilerini kabul edecek olan Yaşar Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi, fakültenin ilk Avrupa Birliği (AB) projesini şimdiden hayata geçiriyor. Bu çerçevede Yaşar Üniversitesi, AB Erasmus+ Knowledge Alliances Programı kapsamında "AgTech7: Tarladan Sofraya Tarım ve Gıda Teknolojileri Eğitimi İçin Tarım-Gıda İşletmeleri, Akademi ve Yatırım Melekleri Bilgi Müttefikliği Projesi" kapsamında 893 bin 455 Avro destek kazandı. Üniversite, toplam 195 başvurunun yapıldığı programda desteklenen 33 projeden biri olma başarısını gösterdi.

Tarım-gıda zincirinin en iyisi için eğitim

Projede; Türkiye, Yunanistan, Sırbistan, Belçika ve Hollanda'dan üç üniversite, iki sektörde çalışan araştırma merkezi, iki tarım ve gıda İşletmesi ve bir yatırım melekleri konsorsiyumu olmak üzere toplam sekiz ortak yer alıyor. Türkiye'den Yaşar Üniversitesi ile birlikte Çamlı Yem Besicilik'in de yer aldığı konsorsiyumda; Sırbistan'dan Novi Sad Üniversitesi ve BioSense Enstitüsü, Hollanda'dan Maastricht Üniversitesi, Belçika'dan Avrupa İş Melekleri Ağı, Yunanistan'dan ise Güneydoğu Avrupa Araştırma Merkezi ile Neuropublic kuruluşu bulunuyor. Beş ülkeden üniversite, merkezler ve melek yatırım kuruluşlarının yer aldığı proje ile tarladan sofraya kadar tüm tarım-gıda zincirini en iyi hale getirmek için kullanılabilecek teknolojilerden girişimciliğe kadar kapsamlı bir eğitim programı geliştirilecek.

Proje 3 yıl sürecek

3 yıl sürecek projede, Yaşar Üniversitesi adına Araştırma ve Yenilikçilikten Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Levent Kandiller, Açık ve Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Yasin Özarslan ile Endüstri Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Dr. Efthimia Staiou yer alacak. Proje hakkında bilgi veren Prof. Dr. Levent Kandiller, "Tarım sektöründe yeni teknolojilerin benimsenmesi için temel ihtiyaç; öğrenci ve mezunların yanı sıra çiftçilerin ve endüstrinin de eğitimi. Proje ortaklarının deneyimi sayesinde uygulamalı ve teorik eğitim alacak öğrenci ve mezunlara ek olarak tarımdaki gelişmelerden haberdar olmak, teknoloji alanındaki yatırımların artmasına katkıda bulunmak amacıyla alandaki uzmanlar gibi profesyonellerin yanı sıra yatırımcılara da açık olacak" dedi.

Yapay zekadan girişimciliğe yedi modül

Kurulacak eğitim platformunun sorumluluğun Yaşar Üniversitesinde olduğunu da belirten Prof. Dr. Levent Kandiller, "Proje boyunca geliştirilen eğitim modülleri, doğrudan Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi programlarının müfredatına da katkı koyacak. Yedi modülde; çiftlik yönetimi bilgi sistemleri için veri analitiği, tarım-gıda değer zinciri için teknoloji uygulamaları, tarım finansmanında ve sigorta faaliyetlerinde tarım-gıdaya özel yenilikçi uygulamalar, nesnelerin interneti ve uydu sistemlerini kullanarak kaynakların verimliliği ve rekolte arttırma yöntemleri, tarım gıda tedarik zinciri yönetimi optimizasyonunda yapay zeka uygulamaları, tüketiciye özgü yeni pazarlama teknikleri geliştirme, çevik tarım-gıda girişimciliği konusunda katılımcılara işlerini hızlı geliştirme teknikleri eğitimleri yer alacak" diye konuştu.

Herkese açık bir öğrenme ortamı

Projenin sonunda, Yaşar Üniversitesi bünyesinde geliştirilecek Açık ve Uzaktan Eğitim Platformunda, kuramsal ve uygulamalı bilgiler yeni eğitim teknolojileri ile sunulacak. Herkese açık olacak bu online platform ile daha fazla insanın kolayca bilgiye ulaşması hedefleniyor. Ayrıca, proje kapsamında uluslararası bir tarım-gıda eğitimi konferansı düzenlenerek geliştirilen sistemler değerlendirilecek ve sektörün geleceği tartışılacak. - İZMİR

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

Araç sahipleri dikkat! Benzine 9 kuruş indirim geliyor Ekonomi
Araç sahipleri dikkat! Benzine 9 kuruş indirim geliyor
Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 385,7 liradan işlem görüyor Ekonomi
Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 385,7 liradan işlem görüyor
Son başvuru tarihi 18 Mayıs! TÜBİTAK'a 10 personel alınacak Ekonomi
Son başvuru tarihi 18 Mayıs! TÜBİTAK'a 10 personel alınacak
Yasağın sona ermesiyle esnaf, soluğu Bayrampaşa halinde aldı Ekonomi
Yasağın sona ermesiyle esnaf, soluğu Bayrampaşa halinde aldı
Yurt dışından getirilen cep telefonlarının kayıtsız kullanım süresi 150 güne çıkarılacak Ekonomi
Yurt dışından getirilen cep telefonlarının kayıtsız kullanım süresi 150 güne çıkarılacak
Amasya'da Ramazan ayı boyunca şebeke suyu için ücret alınmayacak Ekonomi
Amasya'da Ramazan ayı boyunca şebeke suyu için ücret alınmayacak
Yerli solunum cihazının üretim sürecini anlatan Bakan Varank: Mühendislerimiz Milli Mücadele şuuruyla hareket etti
Yerli solunum cihazının üretim sürecini anlatan Bakan Varank: Mühendislerimiz Milli Mücadele şuuruyla hareket...
Bağışıklık güçlendiren ve kilosu 7 bin liradan satılan arı sütü, yok satıyor
Bağışıklık güçlendiren ve kilosu 7 bin liradan satılan arı sütü, yok satıyor
Koronavirüs nedeniyle talep artınca portakallar dalında satıldı
Koronavirüs nedeniyle talep artınca portakallar dalında satıldı
AVM'lerin açılmasını Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak istemiş
AVM'lerin açılmasını Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak istemiş
Koronavirüs nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendiren çörek otu yağına talep arttı
Koronavirüs nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendiren çörek otu yağına talep arttı
Petrol fiyatlarının düşmesiyle ekonomisi çöken Rusya kaynak arıyor
Petrol fiyatlarının düşmesiyle ekonomisi çöken Rusya kaynak arıyor
Kentsel dönüşüm projesi bitmeyenlere kira yardımı 1 sene uzatılacak
Kentsel dönüşüm projesi bitmeyenlere kira yardımı 1 sene uzatılacak
Dardanel'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon TL destek
Dardanel'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon TL destek
Evinin bahçesine kurduğu serada 100 bin fide üretiyor
Evinin bahçesine kurduğu serada 100 bin fide üretiyor
Koronavirüsten ekonomik olarak etkilenen kiracılar indirim için mahkemeye başvurabilir
Koronavirüsten ekonomik olarak etkilenen kiracılar indirim için mahkemeye başvurabilir
Gelibolu Adası, 22 hissedarın ortak kararıyla 15 milyon dolara satışa çıkartıldı
Gelibolu Adası, 22 hissedarın ortak kararıyla 15 milyon dolara satışa çıkartıldı
Dağıtımda yaşanan sıkıntılar nedeniyle maske satışı tekrar gündemde
Dağıtımda yaşanan sıkıntılar nedeniyle maske satışı tekrar gündemde
Hobi olarak başladığı çilek üretiminde talebe yetişemeyince profesyonel tarıma geçti
Hobi olarak başladığı çilek üretiminde talebe yetişemeyince profesyonel tarıma geçti
Otomotiv şehri Sakarya'dan ilk çeyrekte 1,3 milyar dolarlık ihracat yapıldı
Otomotiv şehri Sakarya'dan ilk çeyrekte 1,3 milyar dolarlık ihracat yapıldı
Üreticilere 1 milyar 626 milyon liralık destek ödemeleri bugün başlıyor
Üreticilere 1 milyar 626 milyon liralık destek ödemeleri bugün başlıyor
Son Dakika: Benzine 29 kuruş zam geldi
Son Dakika: Benzine 29 kuruş zam geldi
Son Dakika: Bakanlık, Ramazan'da ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı için 176 milyon lira kaynak ayırdı
Son Dakika: Bakanlık, Ramazan'da ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı için 176 milyon lira kaynak ayırdı
Reel Kesim Güven Endeksi Nisan'da geriledi
Reel Kesim Güven Endeksi Nisan'da geriledi
389 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın 386 liradan işlem görüyor
389 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın 386 liradan işlem görüyor
Hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektöründe güven endeksi düştü
Hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektöründe güven endeksi düştü
Güne yükselişle başlayan dolar, 6,98'den işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar, 6,98'den işlem görüyor
Çobanlık yapıyordu, Londra'da fast food zinciri kurdu
Çobanlık yapıyordu, Londra'da fast food zinciri kurdu
Bakan Dönmez: Temmuz ayında Karadeniz'de ilk sondajımızı yapacağız
Bakan Dönmez: Temmuz ayında Karadeniz'de ilk sondajımızı yapacağız
Bill Gates'in 43 milyon dolarlık karantina evi ilk kez görüntülendi
Bill Gates'in 43 milyon dolarlık karantina evi ilk kez görüntülendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Turgut Özal Donald Trump Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli Mustafa Şentop
Magazin Hadise Acun Ilıcalı Yıldız Tilbe Serenay Sarıkaya
Spor Podolski Mesut Özil Ersun Yanal Lionel Messi Roberto Carlos
Daha Fazla İsveç Mayıs Futbolcu Ambulans
Şu an buradasınız: Tarladan sofraya kapsamlı tarım eğitimine AB'den destek - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.4.2020 11:05:56. #1.15#
title