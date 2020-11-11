Tarladan seraya geçiş nedeniyle sebze fiyatları yükseldi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tarladan seraya geçiş nedeniyle sebze fiyatları yükseldi

11.11.2020 23:04 | Son Güncelleme: 12.11.2020 00:01

Tarladan seraya geçiş nedeniyle sebze fiyatları yükseldi Sebze ve meyve tezgahlarında mevsim nedeniyle sezon ürünleri yer alırken, yaz ürünleri olan ürünlerde fiyatlar tırmanışa geçmiş durumda.

Tarladan seraya geçiş nedeniyle sebze fiyatları yükseldi

MALATYA - Sebze ve meyve tezgahlarında mevsim nedeniyle sezon ürünleri yer alırken, yaz ürünleri olan ürünlerde fiyatlar tırmanışa geçmiş durumda. Yerli sebze hasadının sona ermesiyle Malatya Sebze ve Meyve Pazarında sebze fiyatları cep yakıyor. Domatesin ve Biberin kilosu 5 TL civarında. Tarladan seraya geçiş nedeniyle de sebze fiyatları yükseldi.

Malatya Sebze ve Meyve Pazarında Esnaf Murat Zincirkıran, yerli sebzelerin bitmesiyle sebze ve meyve pazarında sebze fiyatlarının yükseldiğini belirterek, "Yerli sebzeler bitince il dışından gelenler de haliyle fiyatı yüksek. Domatesin kilosu şu anda 4.5 TL, biberin kilosu ise 5 TL civarında" ifadelerini kullandı. Zincirkıran, Domates fiyatının yükselmesinin bir sebebinin de, Antalya'da üretimin sıkıntı olması nedeniyle fiyatın yükseldiğini dile getirdi.

"Kış mevsimine girildi fiyatlar yükseldi"

Malatya Sebzeciler Odası Başkanı Yasin Yıldız ise mevsim geçişinden dolayı sebze fiyatlarının yüksek olduğunu vurgulayıp " Tarladan seraya geçiş var. Malatya yerli sebze hasat dönemi bitince, sera ürün fiyatı da yeksek. Seraya geçiş olduğu için ürün azalıyor ve fiyat yükseliyor. Piyasaların durumu göz önünde bulundurulduğu zaman fiyatlar normal domatesin kilosu 4,5 TL biber 5TL salatalık 3 TL geçen haftaki yağıştan dolayı ürün bulmakta zorlanıyoruz. Sebze ve yeşillik fiyatları yüksek. Bu haftada fiyatların normale dönmesini bekliyoruz " ifadelerini kullandı.

Başkan Yıldız, pandemi den dolayı da insanların alım gücünün azaldığını kaydetti.

Tarladan seraya geçiş nedeniyle sebze fiyatları yükseldi
Tarladan seraya geçiş nedeniyle sebze fiyatları yükseldi
Tarladan seraya geçiş nedeniyle sebze fiyatları yükseldi
Tarladan seraya geçiş nedeniyle sebze fiyatları yükseldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELÇUK DÖNMEZ

İlgili Haberler

Tüketici fiyatları Ekim'de yüzde 2.13 yükseldi (2)
Tüketici fiyatları Ekim'de yüzde 2.13 yükseldi (2)
TÜİK-Yurt içi üretici fiyatları Ekim'de yüzde 3.55 yükseldi (2)
TÜİK-Yurt içi üretici fiyatları Ekim'de yüzde 3.55 yükseldi (2)
İktisatçı Prof. Dr. Hakan Kara, ekonomideki yeni dönemi değerlendirdi: Atamalar geleneksel yaklaşıma geçiş yapıldığını düşündürüyor
İktisatçı Prof. Dr. Hakan Kara, ekonomideki yeni dönemi değerlendirdi: Atamalar geleneksel yaklaşıma geçiş yapıldığını düşündürüyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Lütfi Elvan Ziya Selçuk İlham Aliyev Berat Albayrak Binali Yıldırım
Magazin Şener Şen Uğur Mumcu Yıldız Tilbe Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Tamer Tuna Caner Erkin Deniz Türüç Gökhan Gönül Rıza Çalımbay
Daha Fazla Bursa Rusya Kasım Deprem
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tarladan seraya geçiş nedeniyle sebze fiyatları yükseldi - Malatya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.11.2020 00:01:43. #1.14#
title