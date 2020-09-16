Tarladan kalplere | Sattığı ürünlerle çocuklara giyecek ve oyuncaklar alıyor
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Tarladan kalplere | Sattığı ürünlerle çocuklara giyecek ve oyuncaklar alıyor

Tunceli'de bir kamu kurumunda çalışan 27 yaşındaki Seda Canpolat, sosyal medyadan çağrı yaparak bir iyilik hareketi başlattı.

16.09.2020 10:43 | Son Güncelleme: 16.09.2020 10:47

Tunceli'de bir kamu kurumunda çalışan 27 yaşındaki Seda Canpolat, sosyal medyadan çağrı yaparak bir iyilik hareketi başlattı. İzin günleri ve işten arta kalan zamanlarda ailesine ait 20 dönümlük arazide organik tarım yapan Canpolat, topladığı ürünleri satıp, geliri ile çevre köylerdeki çocukların ihtiyaçlarını karşılıyor.

Tarladan kalplere | Sattığı ürünlerle çocuklara giyecek ve oyuncaklar alıyor

Kaynak: DailyMotion.com

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