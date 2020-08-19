Tarladan evinize sağlık getirdik
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Tarladan evinize sağlık getirdik

Menteşe Belediyesi (Covid-19) salgını ile mücadele çalışmaları kapsamında Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın sağladığı hibe desteği ile kendi arazilerinde ekimini yapıp, ürettiği yerli ürünlerin ilk hasadını yaptı.

Tarladan evinize sağlık getirdik
19.08.2020 12:11 | Son Güncelleme: 19.08.2020 12:20

Kolları sıvayıp tarlaya giren Başkan Gümüş, yerli domates, biber, soğan, patlıcan topladı.

Yerli Ürün Hasadı Yapıldı

Menteşe Belediyesi kendi arazilerinde ektiği ata tohumlarının ilk hasadını yaptı. Kafaca Mahallesindeki 7 dönümlük araziye ekilen yerli ürünlerin hasadını işçiler ile birlikte yapan Başkan Gümüş, "Bizim çok bereketli topraklarımız var. Belediye olarak sürdürdüğümüz üreticimizi destekleyen tarım politikalarımızı koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında hızlandırdık ve projeye öncelik verdik. Güney Ege Kalkınma Ajansından %100 Hibe desteği aldığımız yerli üretim çalışmaları kapsamında bugün Kafaca Mahallemizde ilk hasadımızı yaptık. Hasadını yaptığımız 15 bin adet yerli domates, biber ve patlıcanlarımız ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırılacak." dedi.

Geleceğimiz İçin Üretiyoruz

Kafaca Mahallesindeki hasatta Menteşe'nin bir tarım kenti olduğunu belirten Başkan Gümüş, "Göreve geldiğimiz günden bu yana çiftçimize, üreticimize destek olmak adına farkındalık yaratan çalışmalar yürüttük. Amacımız köyden kente göçü önleyip, kentten köye göçü sağlayarak,üreticilerimizin tarımla uğraşmasını sağlamayarak üretimi arttırmak.Bunun içinde 6 yıldan bu yana tarıma, üreticiye destek vermekteyiz. Köylü pazarı kurarak, üreticimizin kendi ürettiği ürünlerin en doğal taze olarak birinci elden tüketiciyle buluşmasını sağlamaktayız. Bu çalışmalarımızdan biri de pandemi sürecinde yerel tohumu desteklemek adına, kendi arazilerimizde ektiğimiz yerli ata tohumlarımızın üretimi oldu." dedi.

İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Ulaştırılacak

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, yerli ürünlerin ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılacağını belirterek, "Güney Ege Kalkınma Ajansından 400 bin liralık %100 Hibe desteği aldığımız projemiz ile bugün içinde bulunduğumuz Kafaca Mahallemizdeki 7 dönümlük arazimizde domates, patlıcan ve biber hasadı yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde de Ortaköy mahallemizdeki 10 dönümlük arazimize ektiğimiz yerli domates, biber, patlıcan ile salatalık. Ayrıca Düğerek ve Kafaca mahallemizdeki toplam 42 dönüm arazimize de ektiğimiz nohutların hasadını yapacağız. Bugün yerli ürünlerimizin hasadını yapmanın mutluluğunu ve sevincini yaşıyoruz. Şuan içinde bulunduğumuz 7 dönümlük arazide 15 bin adet yerel tohum ve farklı cinslerde domates, biber ve patlıcanın hasadını emekçi arkadaşlarımızla birlikte yaptık. Buradan elde ettiğimiz ürünleri öncelikle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız ulaştıracağız. Geri kalanını da belediyemizin aşevinde sıcak yemek yapımında kullanacağız. O yemeklerimizde yine ihtiyacı olan vatandaşlarımıza ulaşacak. "dedi.

Pandemi Sürecinde Üretimin Önemi Anlaşıldı

Projenin bir başka önemli amacının da pandemi sürecinin yarattığı ekonomik olumsuz koşulların hafifletilmesi olduğunu belirten Başkan Gümüş, "Pandemi sürecinde tarımın, üretimin ne kadar önemli olduğu anlaşıldı. Geleceğimiz üretimde. Sağlıklı bir geleceğe ancak üreterek ulaşabiliriz. Yerel üretimin desteklenmesi, çiftçilerin ve ekonomik yönden dezavantajlı kesimlerin bu süreçte çift taraflı fayda sağlamaları, tarımsal üretimin yerel tohumlar ile yapılması ve üreticinin desteklenmesi çok önemli.Proje ile belediyemize ait arazilerde ata tohumları kullanarak, tarım alanlarındaki üretimin azalmasının önlenmesi ve gıda tedarik zincirinin akışı sağlanarak, üretim ve ticaret maliyetlerinin azaltılmasını da amaçlıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

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