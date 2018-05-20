Tarladan Dünya Şampiyonluğuna

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, çiftçilik yapan ailesine tarlada yardım ettikten sonra kalan zamanlarında antrenmanlarla hazırlandığı kick boks ve muay thai sporunda Balkan ve Dünya şampiyonu olan milli sporcu Ömer Keklikçi (25), memleketinde sevinç ve gururla karşılandı.

Nurdağı'na bağlı kırsal Bademli mahallesinde oturan çiftçilikle uğraşan Keklikçi ailesinin en büyük oğlu Ömer Keklikçi, 10 yıldır kick boks ve muay thai sporunu yapıyor.

Türkiye Muay Thai Federasyonu seçmeleri ile 12 kişilik milli takıma seçilerek Bulgaristan'ın Başkenti Sofya'da MMA Balkan Şampiyonası'na 67 kiloda katılan Ömer Keklikçi, tüm rakiplerini eleyerek Balkan şampiyonu oldu.

Ardından Yunanistan'ın Başkenti Atina'da Dünya şampiyonluğunu kazanan Keklikçi, Türk bayrağını göklere çektirip İstiklal Marşı'nı okuttu.

Türkiye'ye altın kemer, kupa, madalya ve plaketlerle dönen Keklikçi, çiftçilikle uğraşan ailesi tarafından sevinç ve gururla karşılandı.

Ailesi çiftçilikle uğraşan Ömer Keklikçi, antrenmandan kalan zamanlarında babasıyla birlikte tarlada çalışıp zeytin ağacı çapaladığını söyledi.

Türkiye'ye önemli madalyalarla döndüğü için mutlu olduğunu belirten Ömer Keklikçi, "Sporcu bir aileden geliyorum. Kick boks ve muay thai sporuna, ortaokul ikinci sınıfta iken televizyonda izleyip etkilenince başladım. Spora antrenör ve sporcu olarak devam ediyorum. Türkiye Muay Thai Federasyonu tarafından Sofya'da düzenlen turnuvada Balkan şampiyonu olunca, federasyon Yunanistan'ın Atina kentinde düzenlediği Dünya Şampiyonluğu'na katıldım. Burada çıktığım zorlu maçlarımı da alarak dünya şampiyonu oldum. Şampiyonada aldığım altın kemeri, kupa ve madalyamı benim her zaman destekleyen aileme, Nurdağı'na, Gaziantep'e ve ülkeme hediye ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP