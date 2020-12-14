Tarladan 20 ton şeker pancarı çaldı
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Tarladan 20 ton şeker pancarı çaldı

14.12.2020 16:11 | Son Güncelleme: 14.12.2020 16:15
Tarladan 20 ton şeker pancarı çaldı

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde bir tarladan yaklaşık 20 ton şeker pancarı çalan şüpheli yakalandı.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde bir tarladan yaklaşık 20 ton şeker pancarı çalan şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Seyitgazi ilçesi Beykışla mahallesinde Ozan Ş., kendisine ait tarladan yaklaşık 20 ton şeker pancarının kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındığını İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi. Bunun üzerine olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, Soğulcak çiftliğinde ikamet eden, çiftçilikle uğraşmayan ve çeşitli suçlardan sabıkası bulunan H.Ş.'in pancarları çaldığını belirledi. Yapılan operasyon sonrasında H.Ş.'in evinde yapılan aramalarda çalınan yaklaşık 20 ton şeker pancarı ele geçirildi ve sahibi Ozan Ş.'ye teslim edildi.

Gözaltına alınan şüpheli, Seyitgazi İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR

Tarladan 20 ton şeker pancarı çaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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