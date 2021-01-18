Tarladaki nergisler güzelliğiyle hayran bıraktı
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Tarladaki nergisler güzelliğiyle hayran bıraktı

18.01.2021 13:09 | Son Güncelleme: 18.01.2021 13:13
Tarladaki nergisler güzelliğiyle hayran bıraktı

ANTALYA'nın Serik ilçesinde Ahmet Şahin'in yaklaşık 1 yıl önce tarlaya ektiği nergisler çiçek açtı.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde Ahmet Şahin'in yaklaşık 1 yıl önce tarlaya ektiği nergisler çiçek açtı. Şahin'in ticari olarak yetiştirdiği nergisler hem kokusu hem de güzelliğiyle ilgi odağı oldu. Tarlanın fotoğraflarını sosyal medyadan görüp ziyarete gelen vatandaşlar, nergis çiçekleri arasında fotoğraf çekimleri yapıyor. 

Serik'e bağlı Üründü Mahallesi'nde makine mühendisi Ahmet Şahin, yaklaşık 1 yıl önce 50 dönüm tarlaya nergis çiçeği ekti. Ahmet Şahin'in çiçekçilere ve otellere satmak için ektiği nergisler çiçek açtı. Hem kokusu hem de görsel açıdan lavanta bahçelerini andıran nergis çiçeği tarlası fotoğraf çektirmek isteyenlerin de ilgisini çekti. Nergis çiçeklerinin 50 adetten oluşan buketleri piyasada 20- 30 TL arasında satılıyor.

'GENELDE İÇ PAZARA VERİYORUZ'Üretici Ahmet Şahin, çiçek meraklısı olan kayınbiraderinin yurt dışından nergis tohumlarını temin ettiğini, kendisinin de maddi olarak destek verdiğini ve ortak olarak işe başladıklarını söyledi. Toplam 50 dönüm tarlaya nergis tohumlarını ektiklerini belirten Şahin, "Nergisi bir defa ekiyorsun. Daha sonra kendisi soğan yavruluyor. Eylül ayında erken çiçek açması için sulamaya başlıyoruz. Normalde sulanmayınca da çiçek açar. Satışı daha fazla ve ekonomik olsun diye özellikle sulama yapıyoruz. Tabii tarlanın tamamının aynı anda çiçek açmamasında faydası var. O yüzden bir kısmını sulamıyoruz. Bu sene havalar sıcak gittiği için çiçeğin açması geç kaldı. Satışta da pandemiden dolayı hafta sonu kısıtlamaları nedeniyle olumsuz etkisi var. Satış miktarı ve fiyatı konusunda sıkıntı var. Nergis çiçeklerini genelde iç pazara veriyoruz. Kooperatif kanalıyla satışımızı yapıyoruz. Yurt dışı ihracat düşüncemiz de var. Yoldan geçenlerin ilgisini çekiyor. Fotoğraf çektiriyorlar. Satın almak isteyenler oluyor. Biz de yardımcı oluyoruz" dedi.'SERİK'İN DE NERGİS BAHÇELERİ VAR'Nergislerin fotoğraflarını sosyal medyadan gören ve merak eden öğretmen Elif Zengin, "İlçemizde böyle nergis çiçeklerinin olması çok güzel. Nergisin şu anda mevsimi. Merak ettik ve ziyarete geldik. Emeklerine sağlık. Isparta'nın lavanta bahçeleri varsa Serik'in de nergis bahçeleri var, herkesi bekliyoruz" diye konuştu.

Ayrıca bahçeyi ziyarete gelen vatandaşlar nergis çiçekleri arasında selfie ve fotoğraf çekimleri de yapıyor.


Tarladaki nergisler güzelliğiyle hayran bıraktı
Tarladaki nergisler güzelliğiyle hayran bıraktı
Tarladaki nergisler güzelliğiyle hayran bıraktı
Tarladaki nergisler güzelliğiyle hayran bıraktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Namık Kemal KILINÇ

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