Tarladaki minik kızın dikkati büyük bir felaketi önledi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi Yaylabayır Mahallesinde yaşayan 9 yaşındaki Şeyma Girgin, tarlaları yakınında çıkan dumanı fark etmesi ve ailesine haber vermesiyle birlikte büyük bir yangın başlamadan söndürüldü.