Tarladaki minik kızın dikkati büyük bir felaketi önledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tarladaki minik kızın dikkati büyük bir felaketi önledi

Tarladaki minik kızın dikkati büyük bir felaketi önledi
Anadolu Ajansı / İlkan Toprak - Haberler | Güncel

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi Yaylabayır Mahallesinde yaşayan 9 yaşındaki Şeyma Girgin, tarlaları yakınında çıkan dumanı fark etmesi ve ailesine haber vermesiyle birlikte büyük bir yangın başlamadan söndürüldü.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi Yaylabayır Mahallesinde yaşayan 9 yaşındaki Şeyma Girgin, tarlaları yakınında çıkan dumanı fark etmesi ve ailesine haber vermesiyle birlikte büyük bir yangın başlamadan söndürüldü. Minik Şeyma dikkatiyle kilometrelerce alanın kül olmasını engelledi.

Olay Sındırgı'nın Yaylabayır Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ailesi ile birlikte tarlada vakit geçiren 9 yaşındaki Şeyma Girgin, çevredeki anız yangını dumanını fark ederek anne ve babasına haber verdi.

Baba Halil Girgin'in vakit kaybetmeden 177 Orman Yangın İhbar Hattı'nı arayıp yangın ihbarını vermesi sonrası olay yerine gelen ekipler anız yangını söndürülerek kontrol altına aldı.

Minik Şeyma'nın dikkati sonrası felaketten dönülürken, Sındırgı Orman İşletme Müdürü Erdoğan Demirci, Yüreğil İşletme Şefi V. Hatice Solmaz, Şeyma Girgin'e doğaya karşı duyarlılığı nedeniyle Orman Genel Müdürlüğü adına hediyeler takdim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak

Kemerköy Termik Santrali'ndeki yangın ana binaya sıçramadan kontrol altına alındı (2)
Kemerköy Termik Santrali'ndeki yangın ana binaya sıçramadan kontrol altına alındı (2)
Son Dakika! Bakan Dönmez'den termik santraldeki yangınla ilgili açıklama: Santrali ve sağlığı tehdit eden bir durum yok
Son Dakika! Bakan Dönmez'den termik santraldeki yangınla ilgili açıklama: Santrali ve sağlığı tehdit eden bir durum yok
Muğla Büyükşehir Belediyesi yangın bölgelerindeki son durumu paylaştı! Çökertme'de 15 bin hektar kül oldu
Muğla Büyükşehir Belediyesi yangın bölgelerindeki son durumu paylaştı! Çökertme'de 15 bin hektar kül oldu

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk İlham Aliyev Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Onur Akay Cem Yılmaz Diana Spencer Şahan Gökbakar
Spor Metin Oktay Rıza Kayaalp Alex Teixeira Valentin Rosier Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tarladaki minik kızın dikkati büyük bir felaketi önledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.8.2021 20:41:54. #1.14#

title