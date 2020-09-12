Tarladaki karpuzu dolu vurdu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tarladaki karpuzu dolu vurdu

Bitlis'in Güroymak ilçesinde bu yıl etkili olan dolu yağışı, tarladaki karpuzları vurdu.

Tarladaki karpuzu dolu vurdu
12.09.2020 13:49 | Son Güncelleme: 12.09.2020 13:54

Bitlis'in Güroymak ilçesinde bu yıl etkili olan dolu yağışı, tarladaki karpuzları vurdu.

Güroymak'ta bu yıl etkili olan ve ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı, tarlada ekili olan karpuzları parçaladı. Üreticiler, zararlarının çok olduğunu ifade ederek devletten yardım beklediklerini söyledi. Karpuzların yağışlardan sonra, tarlada kalıp hayvanlara yem olduğunu belirten Ebubekir İlkhan, "Bu yıl yağan dolu karpuzlara adeta saçma değmiş gibi yaptı. Zararımız çok büyük. Devletimizin yardımlarını bekliyoruz. Tüm umudumuz tarladaki karpuzdu. Tüm emeğimiz yok oldu. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Bu mağduriyetimizi yetkililere bildirdik. Yapmış oldukları denetlemelerde ürünlerin sigortası olmadığı için zararımız karşılanmadı. Tarlada sağlam kalan az miktardaki karpuzları ise kilogramını 50 kuruştan yol kenarlarında satmaya çalışıyoruz. Markette ise 1 TL 25 Kuruştan satılıyor. Bütün sıkıntıyı üretici olarak biz yaşıyoruz. Ama kazanan aradaki komisyoncular oluyor" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Murat Kurum Mesut Barzani Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Çağatay Ulusoy Yasemin Özilhan İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Sabah İzmir İnegöl Antalya
Şu an buradasınız: Tarladaki karpuzu dolu vurdu - Bitlis
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.9.2020 13:55:24. #1.15#
title