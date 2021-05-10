Tarladaki çocuklara tablet dağıtıldı
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Tarladaki çocuklara tablet dağıtıldı

Tarladaki çocuklara tablet dağıtıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Adana'da tarım işçilerinin çocuklarına tablet dağıtıldı.

Adana'da tarım işçilerinin çocuklarına tablet dağıtıldı.

Türkiye'nin en verimli topraklarının bulunduğu Adana'da birçok sebze ve meyvede hasat sürüyor. Tarım işçileri yasaktan muaf tarlalara giderken onların çocukları da uzaktan eğitime kimi zaman tarladan, kimi zaman da evlerinden katılıyor.

Adana Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de tarlaları gezerek tableti olmayan tarım işçilerinin çocuklarına tablet dağıttı. Çocukların mutluluğu gözlerinden okundu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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