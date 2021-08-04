Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan anız yangını ormanlık alana sıçramadan söndürüldü

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan anız yangını ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan anız yangını ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Kırsal Şükranlı Mahallesi'ndeki bir tarlada henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı. Yoğun dumanları gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine Kırka Orman İşletme Şefliği ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, anız yangınının söndürüldüğü ifade ederek, "Ekiplerimizin soğutma çalışmaları sürüyor. Ormana çok yakın bir alanda çıkan yangın sıçramadan önlendi." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar