Tarlada yetiştirdiği kabakları sanat eserine dönüştürüyor

10.11.2019 11:26 | Son Güncelleme: 10.11.2019 11:26

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde kooperatif işçisi Ali Osman Karakuş (42), tarlasında yetiştirdiği su kabaklarını çeşitli motifler ve taşlarla süsleyip, sanat eserine dönüştürüyor. Süslediği bu kabakları satan Karakuş, elde ettiği gelirle çocuklarının eğitim masraflarını karşılıyor.

Sandıklı'da oturan evli ve 3 çocuk babası Ali Osman Karakuş, 3 yıl önce internette gördüğü işlenmiş su kabağının aynısını yapmak istedi. Su kabağını işledikçe değişik süs eşyaları ortaya çıktığını gören Karakuş, hobi olarak bu işe başladı. Daha sonra Bekteş köyündeki tarlasında su kabaklarını yetiştiren Karakuş, köydeki evinde kuruttuğu kabaklardan avize, gece lambası, kuş yuvası, mumluk ve çeşitli süs eşyaları yapmaya başladı. Karakuş'un ortaya çıkardığı eserleri görenler satın almak istedi. Bunun üzerine işlediği kabakların internet üzerinden 100 ile 500 lira arası fiyatlara satışına başlayan Karakuş, elde ettiği gelirle çocuklarının eğitim masraflarını karşılayarak, ev ekonomisine de katkı sağladı.

'İNTERNETTE GEZİNİRKEN GÖRDÜM İŞLENMİŞ KABAKLARI'Ali Osman Karakuş, İnternette gezinirken, işlenmiş kabakları gördüm. 'Acaba ben de yapabilir miyim' şeklinde bu işe başladım. Tabii ilk önce kabak bulmak çok zordu. Çünkü bölgede yaygın olan bir hobi değil bu. Daha sonra kabakları kendim yetiştirmeye başladım. Yaklaşık 3 senedir kendi kabağımı yetiştiriyorum. Kendim işlemenin yanı sıra işleyen arkadaşlardan ham olarak tedarik ediyorum dedi.'STRESTEN UZAK TUTUYOR'Kabak işlerken stresten uzak kaldığını söyleyen Ali Osman Karakuş, Benimle yaşıt birçok arkadaşın şekeri var, tansiyonu var. Bir şeyleri var yani. Bu, stresten insanı uzak tutuyor. Stresten uzak durmak istiyorsanız, kafanızı boşaltmak istiyorsanız içinizi boşaltacak hobiyle uğraşmalısınız. Ben bunu kabakta buldum. Gerçekten de severek yapıyorum diye konuştu.'SİPARİŞ ÜZERİNE YAPIYORUM'Hayal edilen her şeyin şeklini kabağa verdiğini anlatan Karakuş, Kabaktan geçe lambaları yapıyorum. Mumluklar, avizeler, vazolar, biblolar, bahçe süsleri yapıyorum. Genelde sipariş üzerine yapıyorum dedi.'EV EKONOMİSİNE KATKISI OLUYOR'

Kabaklarla yaptığı eşyaların ev ekonomisine büyük katkısı olduğunu aktaran Ali Osman Karakuş, Elbette ev ekonomisine katkısı oluyor. Bunun kazancıyla yurt dışında okuyan çocuğum var. Onu okutuyorum diyebilirim. Yoksa maaşımız falan yetmez diye konuştu.

Kaynak: DHA