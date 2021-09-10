Tarlada ürettiklerini kurdukları kooperatifte işleyen kadınlar taleplere yetişemiyor

Bursa'nın Karacabey ilçesinde 2 yıl önce kooperatif çatısı altında bir araya gelen 32 çiftçi kadın, tarlada ürettikleri mahsulleri kendileri işleyip Türkiye'nin dört bir yanına satıyor.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde 2 yıl önce kooperatif çatısı altında bir araya gelen 32 çiftçi kadın, tarlada ürettikleri mahsulleri kendileri işleyip Türkiye'nin dört bir yanına satıyor.

Tarlalarında ürettikleri sebze ve meyvelerden reçel, salça, kahvaltılık sos, sirke ve tarhana gibi 30'dan fazla ürün imal eden kadınlar, büyük çaplı e-ticaret sayfaları ve kendi internet siteleri aracılığıyla gelen taleplere yetişmeye çalışıyor.

Yılda tonlarca sebze ve meyveyi "işlenmiş ürün"e dönüştüren kadınlar, hem aile bütçelerine katkıda bulunuyor hem de kendi ürettiklerini aracısız olarak müşterilerle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyor.

Karacabey Dağkadı Üreten Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Aylin Yıldız, AA muhabirine, 2016 yılında dernek kurduklarını ancak 2019'da 32 kadınla kooperatif çatısı altında bir araya geldiklerini söyledi.

Bu süre zarfında Karacabey Belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden destek gördüklerini belirten Yıldız, "2019 yılında bir deterjan firmasının katkılarıyla ekinezya bahçesi oluşturduk. Söz konusu firmanın bize sağladığı maddi destekle kooperatifimizin eksik malzemelerini aldık." dedi.

Yıldız, senede tonlarca sebze ve meyve işlediklerini dile getirerek, "Çiftçi kadınlardan aldığımız ürünleri burada işliyoruz. Hiçbir aracı olmadan tarladan üretim alanımıza geliyor. Gıda mevzuatlarına uygun üretim yapıyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin dört bir yanına ürün gönderdiklerini anlatan Yıldız, şunları kaydetti:

"E-ticaret sayfalarında ürünlerimiz var. Kendi internet sitemizden de satışları gerçekleştiriyoruz. Yakında ulusal bir marketle anlaşma imzalayacağız ve ürünlerimiz o markette satılacak. Çalışanlarımız ürünleri kendi çocuklarına hazırlar gibi hazırlıyor. Ürünlerimiz günden güne çok fazla talep görüyor. Buradaki kadınlar hem aile bütçesine katkıda bulunuyor hem de tarladaki ürününü değerlendiriyor. Ürün çeşitliliğimiz gitgide arttığı için burada daha çok kadına iş veriyoruz. Ortaklarımız haricinde dönemsel olarak 2 vardiya çalışıyoruz. Birçok kadına istihdam sağlıyoruz."

Yıldız, yeni ürünleri olan kozalak şurubuna ise özellikle akciğer rahatsızlığı bulunanların yoğun ilgi gösterdiğine dikkati çekti.

"İnandık ve bugünlere geldik"

Üreten kadınlardan Zeynep Sevim de hiç bilmeden girdikleri sektörde başarılı işlere imza attıklarını söyledi.

Ürün çeşitliliğini her geçen gün artırdıklarını vurgulayan Sevim, "Marketlerle de çalışmaya başladık. Ailemize ciddi ekonomik katkı sağlıyoruz. Köyün diğer kadınlarını da teşvik ediyoruz. Kapasitemiz sürekli genişliyor. Hatta diğer köylerden kadınlarla da beraber çalışmak isteriz." ifadelerini kullandı.

Sevilay Yılmaz ise bir komşusunun tavsiyesi üzerine bu işe girdiğini dile getirerek, "Erişte kesmeyle başlamıştım. Yerimiz yoktu, üretime okulda başladık ama biz inandık ve bugünlere geldik. Çok da güzel para kazanıyoruz. Eşlerimiz 'başaramazsınız' dediler. Kahvehane önünden geçerken eşlerimiz memnun olmuyordu ama bir şeyleri başarınca eşlerimiz de artık en büyük destekçimiz oldu." dedi.

Seyide Yaman da her sabah 5 kilometrelik yoldan geldiğini anlatarak, kooperatifte çalışmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

"Mevzuatlara uygun gıda üretmeleri için eğitim veriyoruz"

İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül de Bursa'nın üretici örgütleri yönünden çok geliştiğini dile getirdi.

Aygül, kentte sadece kadınların faaliyet gösterdiği 14 tarımsal kalkınma kooperatifi bulunduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Kooperatiflerle ciddi çalışma içindeyiz. Mevzuatlara uygun gıda üretmeleri ve pazarlamaları için eğitim veriyoruz. Kooperatiflerimizin bilgi ve eğitim yönünden iyi bir noktaya gelmesi için çalışıyoruz. Bu kooperatiflerimiz köy bütçelerine ciddi katkıda bulunuyor. Bu konuda emek gösteren kadınlara ve il müdürlüğümüzdeki arkadaşlara teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca