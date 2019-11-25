Tarlada traktör devrildi: 1 ölü
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Tarlada traktör devrildi: 1 ölü

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde tarla sürdüğü esnada devrilen traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti.

25.11.2019 11:51 | Son Güncelleme: 25.11.2019 11:56
Tarlada traktör devrildi: 1 ölü

'in İslahiye ilçesinde tarla sürdüğü esnada devrilen traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti.


Olay, ilçeye bağlı Yeniceli Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çiftçilik yapan Halil (28) kendisine ait tarlayı pulluk takılı traktörüyle sürdüğü esnada devrilerek ters dönen traktörün altında kaldı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Demir'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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