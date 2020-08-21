Tarlada taş buldu 'göktaşı' olduğunu iddia etti Tarlada taş buldu 'göktaşı' olduğunu iddia ettiSİVAS'ın Altınyayla ilçesinde yaşayan Muhsin Mermer (70) arazide bulduğu ve 59 kilo ağırlığındaki gri renki taşın göktaşı olabileceği düşünerek araştırılmasını istedi.

Tarlada taş buldu 'göktaşı' olduğunu iddia etti

SİVAS'ın Altınyayla ilçesinde yaşayan Muhsin Mermer (70) arazide bulduğu ve 59 kilo ağırlığındaki gri renki taşın göktaşı olabileceği düşünerek araştırılmasını istedi. Sivas'ın Altınyayla ilçesinde çiftçilik yapan Muhsin Mermer, traktörü ile arazide çalıştığı sırada gri renkli farklı bir taş buldu. Daha önce böyle bir taş görmediğini söyleyen Mermer, taşı alarak evine getirdi. Taşın normalin iki katı ağırlığında olduğunu farkeden Mermer, tarttığında taşın 59 kilo olduğunu gördü. Büyüklüğü nedeniyle bir kişinin rahatlıkla kaldırabileceği taşı yerinden 2 kişi zor kaldırıyor. Taşın göktaşı olabileceğini ve araştırılması gerektiğini söyleyen Mermer, "Traktörle tarlayı sürüyordum. Taşı farkettim. Taşı merak ettim. Kaldıramayınca yuvarlayarak traktöre koydum. Taşı getirdim ve yıkadım temizledim. Bu taş normalde 20-25 kilo gelmesi gerekirken 59 kilo olduğunu farkettik. Daha önce böyle bir ağır taş görmedim. Göktaşı olabilir. Araştırılmasını istiyorum." dedi.

Kaynak: DHA