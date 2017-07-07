Tarlada Susuz Bırakılan Hayvanlar Için Para Cezası

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tarlada susuz bırakılan 6 katırın sahibine para cezası verildi.



Kızıltepe'de Devlet Hastanesi karşısındaki bir arazide hayvanların güneş altında bağlı şekilde ve günlerdir susuz bekletildiği ihbarı üzerine Mardin Büyükşehir Belediyesi ile Orman ve Su İşleri İl Müdürlüğü ekipleriyle, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) üyeleri söz konusu bölgeye gitti.



Ekipler burada günlerdir susuz ve bağlı olan 6 katıra su verdi, katırların sahiplerince uygun bir ortama götürülmesi sağlandı.



Katırların sahibine ilgili kanun uyarınca hayvanlara gerekli bakımı göstermediği gerekçesiyle 630 lira para cezası uygulandı.



Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde görevli veteriner Nurettin Bozdağ tarafından da hayvanların sağlık kontrolleri yapıldı.



HAYTAP Mardin Temsilcisi Veysel Öğdür, yaptığı açıklamada, ihbar üzerine geldikleri tarlada katırların susuz bir şekilde beklediğini tespit ettiklerini söyledi.



Öğdür, ilde hissedilen hava sıcaklığının 50 dereceyi bulduğunu, gelen ihbar doğrultusunda hayvanların arazide 10 gündür bekletildiğini tahmin ettiklerini aktararak, "Böyle bir sıcakta, böyle bir vicdansızlığa maruz bırakılan hayvanların haklarını sonuna kadar savunacağız." dedi.