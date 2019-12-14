Tarlada şok görüntü
Haberler » 3. Sayfa » Tarlada şok görüntü - Haberler

Tarlada şok görüntü

Edirne'de lüks otomobilleri taşıyan tırın tarlaya devrilmesi sonucu dorsede bulunan lüks otomobiller kullanılamaz hale geldi.

14.12.2019 14:27 | Son Güncelleme: 14.12.2019 14:32
Tarlada şok görüntü

'de lüks otomobilleri taşıyan tırın tarlaya devrilmesi sonucu dorsede bulunan lüks otomobiller kullanılamaz hale geldi.


Hamzabeyli Sınır Kapısı istikametinden şehir merkezine seyir halinde olan Georgi İvanov'un kullandığı P 6339 KM plakalı TIR'ın dorsesin de bulunan otomobiller kavşağında tarlaya devrildi.


Bölgeye çağırılan vinçler yardımıyla otomobiller ve TIR dorsesi tarladan kaldırıldı.


Sürücü kazadan yara almadan kurtulurken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler