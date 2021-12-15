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Tarlada Roma döneminden kalma 2 bin yıllık pitos buldu

Tarlada Roma döneminden kalma 2 bin yıllık pitos buldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde tarlasında iş makinesi ile düzenleme yapan vatandaş, Roma döneminden kalma tarihi pitos buldu.

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde tarlasında iş makinesi ile düzenleme yapan vatandaş, Roma döneminden kalma tarihi pitos buldu.

Edinilen bilgiye göre, Tosya ilçesi Suluca köyünde kendisine ait 1 dönümlük bahçede cevizlik alan için iş makinesi ile düzenleme çalışması yapan Ahmet Duran, 2 bin yıllık olduğu tahmin edilen ve Roma döneminden kalma pitos (küp) buldu. Çiftçi Ahmet Duran olayı hemen jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma ekipleri bahçede bulunan küpün tarihi olabileceğini değerlendirerek Kastamonu Kültür Müdürlüğü yetkililerine bilgi verdi. Kastamonu'dan gelen uzman ekipler, bahçeden çıkarılan pitosu incelemek üzere Kastamonu Müzeler Müdürlüğüne götürdü. Pitos üzerinde inceleme yapılacağı öğrenildi.

(Sedat Ağacıkoğlu/İHA)

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