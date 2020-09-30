Tarlada nöbet sırasında domuzların saldırısına uğrayan çiftçi yaralandı
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Tarlada nöbet sırasında domuzların saldırısına uğrayan çiftçi yaralandı

30.09.2020 23:47 | Son Güncelleme: 30.09.2020 23:50
Tarlada nöbet sırasında domuzların saldırısına uğrayan çiftçi yaralandı

Kastamonu'da, çeltik tarlasında nöbet tutarken domuz sürüsünün saldırısına uğrayan çiftçi yaralandı.

Kastamonu'da, çeltik tarlasında nöbet tutarken domuz sürüsünün saldırısına uğrayan çiftçi yaralandı.

Hanönü ilçesine bağlı Sarıalan köyünde yaşayan Cemil Çotuk (55), domuzlar zarar vermesin diye çeltik tarlasında nöbet tutmaya gitti. Tarlasına giren domuz sürüsünü kovalamaya çalışan Çotuk, domuzların saldırısına uğradı.

Çevredeki komşularının müdahalesi ile domuzların saldırısından kurtulan Cemil Çotuk, ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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