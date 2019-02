Tarlada kilosu 1 TL olan limonun İstanbul'da tanesi 1 TL'ye satılıyor

80 kuruşluk narenciye tezgahta 5 misli fiyattan satılıyor

Mersin'de dalında 80 kuruştan satılan narenciye ürünleri büyük şehirlere 4-5 misli fiyatla ulaşıyor

Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, dalında portakal ve mandalinanın 80 kuruştan, limonun ise 1 lira ile 1 lira 20 kuruştan satıldığını, çiftçinin para kazanamadığını belirtti

Markette alışveriş yapan vatandaşlar, artan fiyatlardan şikayet etti

İSTANBUL - Mersin'de dalında 80 kuruştan satılan narenciye ürünleri büyük şehirlerdeki tüketiciye 4-5 misli fiyatla ulaşıyor. Çiftçi ürününü değerinde satamamaktan, tüketiciler ise marketlerdeki fiyat yüksekliğinden şikayetçi.

Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, limon, portakal ve mandalina fiyatlarını değerlendirdi. Dalında portakal ve mandalinanın 80 kuruştan satıldığını belirten Şahin, limonun ise 1 lira ile 1 lira 20 kuruştan alıcı bulduğunu kaydetti.

Şahin, çiftçinin ürünü değerinde satamadığı için zarar ettiğine, ürünün ise tüketiciye yüksek fiyatla ulaştığına dikkat çekti.

Erdemli ilçesinin Türkiye'nin limon üretiminin 65'ini gerçekleştirdiğini belirten Şahin, "Bölgemizde şuanda limon hasadı devam etmektedir. Yüzde 30 yüzde 40 civarında limonumuz dalında halen beklemektedir. Çiftçilerimiz devletimizden gelecek güzel bir destek sesini beklemektedir. Şuana kadar ki limonlarımız zaten hasat edilip gitti. Bundan sonraki ürünlerin daha iyi para etmesini ümit ediyoruz" dedi

Büyükşehirlerde fiyatlar 3-4 misli

Narenciye fiyatlarını değerlendiren Şahin, "Şuanda dalda limonumuz 1 lira 20 kuruş 1 lira civarında satılmaktadır. Alıcılar 1 lira 20 kuruş ile 1 lira 40 kuruştan almaktadır. Bölgemizde portakal ve mandalina ise 1 lira ve 80 kuruş aralığında satılmaktadır. Gerek mandalina gerekse portakal meyve sebze halinde 1 lira 40 kuruş, 1 lira 30 kuruş aralığında satılmaktadır. Ama her nedense büyükşehirlerde 2 misli 3 misli fiyata satılmaktadır" diye konuştu.

Mersin Erdemli bölgesi, gerekse Adana bölgesinde narenciye ürünlerinin kaliteli olduğunu tüketicilerin bu ürünleri gönül rahatlığı ile yiyebileceğini anlatan Şahin, çiftçinin değerinde ürün satması ve tüketicilerin de yine değerinde ürün tüketebilmesini istediklerini söyledi.

Çiftçi kazanamıyor

Dalında fiyatların genel anlamda 1 lira ile 80 kuruş aralığında olduğuna vurgu yapan Şahin, "Gerek mandalina, gerek portakal, gerekse limon ihracat azlığı sebebiyle düşük fiyattan satılmaktadır. Çiftçilerimizden bundan para kazanmıyor. Girdi fiyatlarımız pahalı, maliyetlerimiz pahalı. Çiftçilerimizin emeği çok. 10 Ağustos'tan itibaren girdi fiyatları 2 misli 3 misli artmıştır. Şuanda çiftçi 80 kuruşa, 1 liraya ürün satarak zarar ediyor. Biz bu fiyat aralığının düzelmesini, hem çiftçimizin kazanmasını hem tüketicilerimizin ürünü değerindeki fiyata normal fiyata yemelerini temenni ediyoruz" şeklinde konuştu.

Markette fiyat 3-4 misli

Hale narenciye ürünü getiren çiftçiler ise çok düşük para çalıştıklarından yakınarak, aynı ürünün markette 3-4 katı fiyatla gördüklerini belirtti.

Mersin'de hem market sahibi hem de üretici olan Mehmet Dolaş ise dalında 80 kuruş olan mandalinanın Ankara'da 4 lira, İstanbul'da ise 8 lira satıldığını duyduklarını belirterek, "Yani bu şehirlerin hepsi Türkiye'dedir. Ama neden bu kadar uçuk fark olduğunu bilemiyoruz" dedi.

Mersin'de dalında 80 kuruştan satılan portakal, limon ve mandalina gibi narenciye ürünleri İstanbul'da 4-5 misli fiyatla marketlerde yerin aldı. Marketten alışveriş yapan vatandaşlar, fiyat pahalılığından şikayet etti.

İstanbul Bahçelievler'de market işleten İbrahim Karademir tarladan narenciye fiyatının 80 kuruş olamayacağını iddia ederek, "Dalında 80 kuruş mümkün değil. Dalında en az 2-3 liradır. Bu yıkanıyor, mumlanıyor bir masraf. Mandalina yine böyle. Bu bir masraftır. Kasalar masraf. Kilo başına en fazla 1 lira nakliye biner" ifadelerini kullandı.

Bir başka market işletmecisi Oğuzhan Düzen ise müşterilerden gelen şikayetler olduğunu vurgulayarak, "Tarımda 1 lira ya da 80 kuruş. Oradan buraya gelene kadar halde bir bakıyorsun 3.5 tl. Ben satıcıyım alırken zorluk çekiyorum. Alacak vatandaş niye bu kadar yüksek diye tartışıyorlar. Şu an bu durumdayız, durumlar sıkıntılı. Bence aracıdan dolayı yaşanıyor bu. 3-4 tane aracıdan geçiyor" şeklinde konuştu.

Markette alışveriş yapan vatandaşlar da fiyatlara tepki gösterdi. Aracılar nedeniyle fiyatların çok arttığını söyleyen bir vatandaş, "Fiyatlar çok yüksek. Vatandaşın alım gücü yok. Devletten tek istediğim bu aracıları ortadan kaldırılması. Eğer aracılar ortadan kalkarsa biz inşallah afiyetle 3 portakal değilde birkaç kilo alır yeriz" diye konuşu.

Portakal alan bir başka vatandaş ie, "Tarladan çıktığı fiyata hiç bakmayın her türlü fiyat koyuyorlar üzerine. Aracılar giriyor. Adam portakalı ağaçtan toplamadan elinden ucuz götürüyorlar" dedi.

Kaynak: İHA