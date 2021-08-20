Tarlada kalmadı Bucalı kadınlar kazandı

TÜRKİYE'nin salçalık domates üretimini yapan ilçelerden Buca'da, tarlada kalan ürünler kadınlara kazanç sağladı.

Önde gelen bir salça firmasının domates tedarikçisi olan Karacaağaç Mahallesi'nde, firmanın belirlediği standartların dışında olduğu için dalında bırakılan 2 ton domates, ihtiyaç sahibi kadınlar tarafından hasat edildi. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın öncülüğünde gerçekleştirilen proje, hasat sonrası kayıpları en aza indirirken, Bucalı ailelerin ev ekonomilerine de can suyu oldu.

İzmir'in merkezinde en fazla tarım arazisine sahip Buca'da bir yandan Başkan Erhan Kılıç'ın pandemi dönemi başında uygulamaya geçirdiği Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Programı başarıyla devam ederken, diğer yandan Karacaağaç Mahallesi'ndeki bereketli tarlalar, üreticilerin yanı sıra ihtiyaç sahiplerinin de yüzünü güldürdü. Buca Belediyesi Ar-Ge Müdürlüğü tarafından geliştirilen "Tarlada Kalmasın Bucalı Kadın Kazansın" projesi kapsamında, ülkenin önde gelen bir firmasına domates tedarikçisi konumunda olan mahallede tarlada kalan 2 ton domates ekonomiye kazandırıldı.

KAYIPLAR EN AZA İNDİRİLDİ

Proje çerçevesinde tarlada, firmanın belirlediği standartlar dışında olduğu için toplanmayan ürünün hasadı Bucalı kadınlar tarafından yapıldı. Mahalle muhtarı ile yapılan görüşme sırasında firma standartları dışındaki ürünlerin toplama maliyeti domatesten daha yüksek olduğu için her yıl 2 ton ürünün tarlada bırakıldığı öğrenildi. Buca Belediyesi Ar-Ge Müdürlüğü'nün geliştirdiği proje ile dalında bırakılan ancak hasadı ve kullanımı mümkün olan ürün için dezavantajlı bölgede yaşayan kadınlar, 'tarladan çatala' ürün zincirine dâhil edildi.

100 KADIN KATILDI

Hava sıcaklıkları nedeniyle hasat, sabah 06.30 ile 11.00 saatleri arasında gerçekleşti. Hasadın kişi başı yaklaşık 15-20 kilo olacağı öngörülerek 2 ton domatesin 25'er kişilik 4 grup halinde toplam 100 kadınla gerçekleştirilmesi planlandı. Hasadı gerçekleştiren kadınlar, kışlık erzaklarını hazırlamaya teşvik edildi. Böylece, hem hasat sonrası kayıplar en aza indirildi hem de kadınlar ev ekonomisine katkı sağladı.

KAHKAHA YOGASI

Öte yandan, Karacağaaç Mahalle Muhtarlığı ve Demokrat Kadınlar Sosyal Yardım Derneği iş birliğiyle gönüllü olarak hasada katılan kadınlar için "kahkaha yogası" etkinliği düzenlendi. Ankara'dan Mutluluk Kahkaha Akademisi Kurucusu Master Kahkaha Yogası Eğitmeni Şengül Esen Demir, İzmir'den Çılgın Gülüşler Kahkaha Kulubü Kahkaha Yogası Lideri Yeliz Ilgın Günal, bilimsel bir teknik olan kahkaha yogası ile kadınların keyifli dakikalar geçirmesini sağladı.

Kaynak: Bültenler