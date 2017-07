Tarlada Kalan Karpuz Keçilere Yem Oldu

Adana'da tarlada kilosu 15-20 kuruşa kadar düşen karpuza alıcı bulamayan çiftçinin ürünü elinde kaldı. Tarlada çürümeye başlayan karpuzlar ise keçilere yem oldu.



Türkiye'deki yıllık 4 milyon ton civarındaki karpuz üretiminin yüzde 20'sini karşılayan Adana'da üretici bu yıl hem sıcak hava, hem ekim alanlarının artması nedeniyle zor durumda kaldı. Geçen yıl toplam 90-100 bin dekar olan karpuz ekili alan, bu yıl 120 bin dekara çıktı. Erkenci hasat döneminde kilosu tarlada 80 kuruştan satışı başlayan daha sonra 40 kuruşa şimdi ise 15-20 kuruşa kadar düşen karpuz üreticinin elinde kaldı.



KARPUZU KEÇİLER YİYOR



Yıllık ortalama 800 bin ton rekolte elde edilen Adana'da karpuz üreticileri kara kara düşünürken, bazı çiftçiler karpuzdan ümidi kesip tarlayı çobanlara bıraktı. Karataş'ın Tuzla Mahallesi'nde karpuz tarlalarının çoğunda karpuzlar çürümeye terk edildi. Bazı tarlalarda kalan karpuzlar ise keçilere yem oldu. Vatandaşın markette kilosunu 1-1,5 liraya yediği karpuzu tarlada keçiler yiyor.



"HERKES KARPUZ EKİYOR"



Üretici Murat Çiftçi ise karpuz üreticisinin çok zor durumda kaldığını belirterek, "Devletimizin buna bir çare bulması lazım. Önüne gelen karpuz ekiyor. Karpuzlarımız yandı, fazla ekiliyor ihracat da yok. Çiftçilerimiz bilinçlenmiyor kota sistemi de yok. Kota uygulaması olsa, mesela Adana'da diyelim 50 bin fide ekim yapılacak o zaman bir şeyler olabilir. Ama her önüne gelen ekiyor. Adam doktor, bin dönüm ekiyor, çitil hazır geliyor. Damlama da var zaten, 1 adamla işi bitiriyor onun için çiftçide zarar ediyor. Bu iş köylünün elinden çıkmış büyük tüccarların eline geçmiş adam gelip oturduğu yerden bin dönüm ekiyor" dedi.



50 dönüm ekim yaptığını sadece 10 kamyon karpuz sattığını, gerisinin tarlada aşırı sıcaklardan dolayı yandığını anlatan Çiftçi şöyle devam etti:



"Çiftçi şu an hiç karpuz satamıyor zarar ediyor. Biz hesap yaptık karpuzun dönüm başına 2 bin 600 lira maliyeti var. Bir arkadaş tarlayı 12 bin liraya kiraladı ama tamamını 12 bin liraya verdi sadece tarlanın maliyeti bile çıkmadı. Benim 50 dönüm karpuz tarlada kaldı yandı sadece 10 kamyon kadar sattık gerisi duruyor. Şu an için hiç talep de yok yani 20 kuruş verseler satılsa yine iyi diyeceksin ama o da yok tarlada çürüyor."



