Tarlada Hint keneviri yetiştiren şüpheli tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tarlada Hint keneviri yetiştiren şüpheli tutuklandı

Tarlada Hint keneviri yetiştiren şüpheli tutuklandı
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Haberler | Güncel

ELAZIĞ'da, jandarmanın düzenlediği operasyonda tarlada ekili 6 bin 150 kök Hint keneviri ele geçirildi.

ELAZIĞ'da, jandarmanın düzenlediği operasyonda tarlada ekili 6 bin 150 kök Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan A.K., tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sivrice ilçesinde tarlada Hint keneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine hareket geçti. Ekipler, söz konusu adrese düzenledikleri operasyonda tarlada ekili 6 bin 150 kök Hint keneviri ele geçirdi. Ekipler, kenevire imha etmek üzere el koyarken, şüpheli A.K. üzerindeki ruhsatsız tabancayla gözaltına alındı.Jandarmadaki sorgusunun ardından A.K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.


Tarlada Hint keneviri yetiştiren şüpheli tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Murat Kurum Veysel Eroğlu Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Hande Erçel Fatma Turgut Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Ergin Ataman Okay Yokuşlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tarlada Hint keneviri yetiştiren şüpheli tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.6.2021 15:01:37. #1.15#

title