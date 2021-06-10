Tarlada Hint keneviri yetiştiren şüpheli tutuklandı

ELAZIĞ'da, jandarmanın düzenlediği operasyonda tarlada ekili 6 bin 150 kök Hint keneviri ele geçirildi.

ELAZIĞ'da, jandarmanın düzenlediği operasyonda tarlada ekili 6 bin 150 kök Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan A.K., tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sivrice ilçesinde tarlada Hint keneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine hareket geçti. Ekipler, söz konusu adrese düzenledikleri operasyonda tarlada ekili 6 bin 150 kök Hint keneviri ele geçirdi. Ekipler, kenevire imha etmek üzere el koyarken, şüpheli A.K. üzerindeki ruhsatsız tabancayla gözaltına alındı.Jandarmadaki sorgusunun ardından A.K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli