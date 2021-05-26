Tarlada feci şekilde can verdi

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde çapa yapan tarım aracı ile tarla sürerken bıçaklara kendisini kaptırması sonucunda feci şekilde can verdi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde çapa yapan tarım aracı ile tarla sürerken bıçaklara kendisini kaptırması sonucunda feci şekilde can verdi.

Akçakoca ilçesine bağlı Kirazlı Köyünde sabah saatlerinde meydana gelen olayda İbrahim K.(57), çapa yapmak için kullandığı tarım aracının bıçaklarına kapıldı. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin yaptığı müdahaleye rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.

İbrahim K.'nın cesedi incelemelerin ardından Akçakoca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı