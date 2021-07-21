Tarlada elektrik akımına kapılan Sökeli çiftçi hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tarlada elektrik akımına kapılan Sökeli çiftçi hayatını kaybetti

Tarlada elektrik akımına kapılan Sökeli çiftçi hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Nalbantlar Mahallesi'nde ikamet eden Murat Hopacı (54) mısır tarlasında elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Nalbantlar Mahallesi'nde ikamet eden Murat Hopacı (54) mısır tarlasında elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde tarlasını kontrol etmek için evden çıkan 54 yaşındaki Murat Hopacı, geri gelmedi. Sabah saatlerinde Hopacı'yı aramaya çıkan yakınları mısır tarlasında cansız bedeni ile karşılaştı. İhbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Murat Hopacı'nın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiğini belirledi.

Murat Hopacı'nın tarlasında bulunan ürünlere domuz girmemesi için arazisinin etrafını telle çevirip tele elektrik akımı verdiği öğrenildi. Talihsiz adam bu tellere verilen elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği öğrenildi. İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderilen Hopacı'nın cenazesinin Nalbantlar Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verilecek. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İki kız kardeşin korku dolu anları! Otobüste alkol alan şahıslar, taciz edip saldırdı
İki kız kardeşin korku dolu anları! Otobüste alkol alan şahıslar, taciz edip saldırdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Bülent Turan Mustafa Varank Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Buse Varol Seda Sayan Hande Yener
Spor Arda Turan Fatih Terim Gökhan Gönül Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tarlada elektrik akımına kapılan Sökeli çiftçi hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.7.2021 14:43:48. #1.16#

title