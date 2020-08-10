Tarlada ekim sırasında yanan traktör kullanılmaz hale geldi
Adana'nın Kozan ilçesinde, bir tarlada yanan traktör, kullanılmaz hale geldi.
10.08.2020 21:45 | Son Güncelleme: 10.08.2020 22:04
Adana'nın Kozan ilçesinde, bir tarlada yanan traktör, kullanılmaz hale geldi.
Pekmezci Mahallesi'nde tarlasında ekim yapan Adnan Özdemir'in kullandığı traktör, alev alıp yanmaya başladı.
Özdemir'in ihbarıyla olay yerine gelen Kozan Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürdü, ancak traktör kullanılmaz hale gelmekten kurtulamadı.
Kaynak: AA