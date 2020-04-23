Tarlada doğum günü sürprizi
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23 Nisan, Haber

Tarlada doğum günü sürprizi

Tarlada doğum günü sürprizi Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesindeki protokol üyeleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bugün doğan 2 çocuğa sürpriz ziyaret yaparak hep birlikte kestiler.

23.04.2020 20:54 | Son Güncelleme: 23.04.2020 21:04
Tarlada doğum günü sürprizi

Tarlada doğum günü sürprizi

ESKİŞEHİR - Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesindeki protokol üyeleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bugün doğan 2 çocuğa sürpriz ziyaret yaparak hep birlikte kestiler.

Sarıcakaya Kaymakamı Murat Demirbilek, Belediye Başkanı Hüseyin Çam ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yazar tarafından doğum tarihleri 23 Nisan olan Bilal İnci ile Haktan Asaf Efe'ye sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Haktan Asaf Efe'yi evinde ziyaret eden Kaymakam Demirbilek ve beraberindekiler kendisine çeşitli hediyelerde takdim etti. Asaf Efe, 23 Nisan için hazırladığı şiirini okuduktan sonra sürpriz doğum günü pastasını kesti. Ardından İğdir Mahallesi'nde ailesine tarlada yardım ettiği sırada karşısında Kaymakam, Belediye Başkanı ve Milli Eğitim Müdürü'nü görünce şaşıran Bilal İnci'de şaşkınlığını gizleyemedi. Hayatında ilk kez bu şekilde bir doğum günü kutladığını dile getiren İnci, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlamayı da ihmal etmedi.

Doğum günü kutlamalarının ardından heyet Kapıkaya ve Düzköy ile Bilal Habeş-i Mahallelerinde de birkaç çocuğu ziyaret ederek çeşitli hediyeler takdim etti. Ayrıca ilçede saat 13.15'te tüm çocuklar ellerindeki Türk bayraklarıyla balkonlara çıkarak belediyenin yayın sisteminden çalınan marşlar eşliğinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu yaşadı.

Tarlada doğum günü sürprizi

Kaynak: İHA

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