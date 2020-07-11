Tarlada devrilen traktörün altında kalan sürücü, öldü
ERZİNCAN'ın Refahiye ilçesinde, tarlada çalışırken kontrolden çıkarak devrilen traktörün altında kalan sürücü Kemal Sarak (65) hayatını kaybetti.
11.07.2020 19:37 | Son Güncelleme: 11.07.2020 20:50
ERZİNCAN'ın Refahiye ilçesinde, tarlada çalışırken kontrolden çıkarak devrilen traktörün altında kalan sürücü Kemal Sarak (65) hayatını kaybetti.
Kaza, saat 15.30 sıralarında Refahiye'nin Onurlu köyünde meydana geldi. Tarlada çalışan Kemal Sarak'ın kullandığı traktör, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Devrilen traktörün altında kalan Kemal Sarak, hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sarak'ın cansız bedeni AFAD ekiplerince çıkarılarak Refahiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: DHA