Tarlada çıkan yangında 15 dönüm arpa kül oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tarlada çıkan yangında 15 dönüm arpa kül oldu

Tarlada çıkan yangında 15 dönüm arpa kül oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'da, 15 dönümlük tarlada çıkan yangın arpayı kül etti.

Adıyaman'da, 15 dönümlük tarlada çıkan yangın arpayı kül etti.

Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Kızılcapınar köyünde Zeynal Payam'a ait 15 dönümlük arpa tarlasında yangın meydana geldi. Sigara izmaritinden çıktığı tahmin edilen yangını fark eden köylüler itfaiye ekiplerine haber vererek traktörlerle yangına müdahale etmeye çalıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken köylüler ise traktörlere taktıkları pulluklarla tarlayı sürüp alevlerin önüne geçmeye çalıştı. Meydana gelen yangında 15 dönümlük arpa yanarak kül oldu.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Tarlada çıkan yangında 15 dönüm arpa kül oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Tarlada çıkan yangın 4 dönüm alanı kül etti, tarla sahibi gözyaşlarına boğuldu
Tarlada çıkan yangın 4 dönüm alanı kül etti, tarla sahibi gözyaşlarına boğuldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fahrettin Altun Binali Yıldırım Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Prens Harry Hülya Avşar Burak Sergen
Spor Fatih Terim Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tarlada çıkan yangında 15 dönüm arpa kül oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.05.2021 16:21:45. #1.13#

title