Tarlada çıkan yangın, ormana sıçramadan söndürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tarlada çıkan yangın, ormana sıçramadan söndürüldü

Tarlada çıkan yangın, ormana sıçramadan söndürüldü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ESKİŞEHİR'in İnönü ilçesinde, biçerdöver ile hasat yapılan buğday tarlasında yangın çıktı.

ESKİŞEHİR'in İnönü ilçesinde, biçerdöver ile hasat yapılan buğday tarlasında yangın çıktı. Ormanlık alana sıçramadan söndürülen yangında 12 dönüm alan zarar görürken, biçerdöver de kullanılamaz hale geldi. 

İnönü ilçesine bağlı Derkeyalak Mahallesi'nde, Ali Osman Öztürk'e ait buğday ekili tarlada biçerdöverle hasat yapılırken, bıçaklarının tarladaki taşlara çarpması sonucu çıkan kıvılcımlar, ekinleri tutuşturdu. Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekipleri ve traktörleriyle gelen köylüler müdahale etti. Ormanlık alana ulaşmadan söndürülen yangında 12 dönüm alan zarar görürken, biçerdöver ise kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. 


Tarlada çıkan yangın, ormana sıçramadan söndürüldü
Tarlada çıkan yangın, ormana sıçramadan söndürüldü
Tarlada çıkan yangın, ormana sıçramadan söndürüldü
Tarlada çıkan yangın, ormana sıçramadan söndürüldü
Tarlada çıkan yangın, ormana sıçramadan söndürüldü
Tarlada çıkan yangın, ormana sıçramadan söndürüldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika haberleri | İçişleri Bakanı Soylu, yangın bölgesinde açıklamalarda bulundu: (2)
Son dakika haberleri | İçişleri Bakanı Soylu, yangın bölgesinde açıklamalarda bulundu: (2)
Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Soylu, yangın bölgesinde açıklamalarda bulundu: (1)
Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Soylu, yangın bölgesinde açıklamalarda bulundu: (1)
Kemerköy Termik Santrali'ndeki yangın ana binaya sıçramadan kontrol altına alındı (2)
Kemerköy Termik Santrali'ndeki yangın ana binaya sıçramadan kontrol altına alındı (2)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Tanju Özcan Süleyman Soylu Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Onur Akay Aleyna Tilki Deniz Akkaya Mehmet Ali Erbil
Spor Eda Erdem Metin Oktay Abdullah Avcı Taylan Antalyalı Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tarlada çıkan yangın, ormana sıçramadan söndürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.8.2021 10:11:53. #1.16#

title