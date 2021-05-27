Tarlada çıkan yangın korkuttu
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Tarlada çıkan yangın korkuttu

Tarlada çıkan yangın korkuttu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'da, buğday ve arpa tarlalarında çıkan yangın, köylülerin müdahaleleri sonucunda söndürüldü.

Adıyaman'da, buğday ve arpa tarlalarında çıkan yangın, köylülerin müdahaleleri sonucunda söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Gümüşkaya köyünde arpa ve buğday tarlalarında yangın meydana geldi. Sigara izmaritinden çıktığı tahmin edilen yangını fark eden köylüler, yangın yerine koşarak alevlere müdahale etti. Köylüler bir yandan alevleri söndürmeye çalışırken bir yandan ise traktörlerle yanan tarlanın etrafını sürerek yangını durdurmaya çalıştı. Yapılan çalışmalar sonucunda yangın söndürüldü.

Olayda yaklaşık 40 dönümlük alan yandı. - ADIYAMAN

Tarlada çıkan yangın korkuttu
Tarlada çıkan yangın korkuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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