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Tarlada çıkan yangın, evlere ulaşmadan söndürüldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Tarlada çıkan yangın, evlere ulaşmadan söndürüldü

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde tarlada başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin erken müdahalesiyle yakındaki evlere ulaşmadan söndürüldü.

UZUNKÖPRÜ (İHA) - Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde tarlada başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin erken müdahalesiyle yakındaki evlere ulaşmadan söndürüldü.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde tarlada başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyerek, otluk ve çalılık alana sıçradı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, yakındaki evlere sıçramadan, ekiplerin 20 dakikalık müdahalesiyle söndürüldü.

Yangının söndürüldüğünü öğrenen vatandaşlar rahat bir nefes aldı. - EDİRNE

Tarlada çıkan yangın, evlere ulaşmadan söndürüldü

Tarlada çıkan yangın, evlere ulaşmadan söndürüldü

Tarlada çıkan yangın, evlere ulaşmadan söndürüldü

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