Tarlada ceset bulundu; bıçaklanarak öldürülmüş (2) - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tarlada ceset bulundu; bıçaklanarak öldürülmüş (2)

Demirören Haber Ajansı / Selda Hatun Tan - Haberler | Güncel
Tarlada ceset bulundu; bıçaklanarak öldürülmüş (2)

FINDIK TARLASINDA BULUNAN CESEDİN KİMLİĞİ BELLİ OLDUKocaeli'nin Kandıra ilçesi Ballar Mahallesi'nde bu sabah saatlerinde fındık tarlasında bıçaklanarak öldürülen kişinin Ali Kemal Bayır (44) ait olduğu tespit edildi.

KOCAELİ (DHA) - FINDIK TARLASINDA BULUNAN CESEDİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Ballar Mahallesi'nde bu sabah saatlerinde fındık tarlasında bıçaklanarak öldürülen kişinin Ali Kemal Bayır (44) ait olduğu tespit edildi. Jandarma ekipleri yaptıkları araştırmada Ali Kemal Bayır'ın kalbine ve boğazına 10 bıçak darbesi alması sonucu öldürüldüğü ve daha sonra çalılıklar arasına atıldığı öğrenildi.Olayla ilgili sürdürülen soruşturmada  Ali Kemal Bayır'ın dün gece beraber maç izlediği iddia edilen teyzesinin oğlu Ö.B (35) jandarma ekiplerince gözaltına alındı.


Tarlada ceset bulundu; bıçaklanarak öldürülmüş (2)

Demirören Haber Ajansı / Selda Hatun Tan - Son Dakika Haberleri
Evinin bahçesindeki ağaçtan zeytin toplayan adam merdivenle birlikte düşerek feci şekilde öldü

Evinin bahçesindeki ağaçtan zeytin toplayan adam merdivenle birlikte düşerek feci şekilde öldü

 Saklandığı evde yakalanan şahıs, elektrik tellerine tutunarak kaçmaya çalıştı: Ben kuşum

Saklandığı evde yakalanan şahıs, elektrik tellerine tutunarak kaçmaya çalıştı: Ben kuşum
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title