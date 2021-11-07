Tarlada ceset bulundu; bıçaklanarak öldürülmüş - Haberler
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Tarlada ceset bulundu; bıçaklanarak öldürülmüş

Demirören Haber Ajansı / Selda Hatun Tan - Haberler | Güncel
Tarlada ceset bulundu; bıçaklanarak öldürülmüş

KOCAELİ'de bir tarlada Ali Kemal Bayır'ın (44) cesedi bulundu.

KOCAELİ'de bir tarlada Ali Kemal Bayır'ın (44) cesedi bulundu. Jandarma, bıçaklanarak öldürüldüğü anlaşılan Bayır'ın katil veya katillerini bulmak için çalışma başlattı.

Kandıra ilçesi Ballar Mahallesi'nde sabah 08.00 sıralarında bir kişinin tarlada hareketsiz yattığı ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yüzünde ve göğüs bölgesinde bıçak yaraları olan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarmanın incelemelerinde, öldürülen kişinin Ali Kemal Bayır olduğu belirlendi. Bayır'ın cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı. Jandarma, Ali Kemal Bayır'ı öldüren şüpheli veya şüphelileri bulmak için çalışma başlattı.


Demirören Haber Ajansı / Selda Hatun Tan - Son Dakika Haberleri
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