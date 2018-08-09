Tarlada Çalışırken Patoza Giysisini Kaptıran Şahıs Öldü

Samsun'da tarlada çalışırken patozun şaftına giysisini kaptırarak sıkışan bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Vezirköprü ilçesinin Tahtaköprü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 33 yaşındaki Mehmet Kaya, tarlada çalışırken patozun şaftına giysisinin dolanması sonucu makineye sıkıştı. Olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ancak, sağlık ekipleri Mehmet Kaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Kaya'nın cenazesi otopsi için Samsun Adli Tıp Şube Müdürlüğüne gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN