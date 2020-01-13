Tarlada çalışırken kalp krizi geçiren çiftçi hayatını kaybetti
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Tarlada çalışırken kalp krizi geçiren çiftçi hayatını kaybetti

Bursa'nın İznik ilçesinde bir çiftçi, tarlada çalışırken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

13.01.2020 21:21 | Son Güncelleme: 13.01.2020 21:26
Tarlada çalışırken kalp krizi geçiren çiftçi hayatını kaybetti

'nın ilçesinde bir çiftçi, tarlada çalışırken geçirerek hayatını kaybetti.


Olay, Müşküle köyü Ambalar mevkiinde meydana geldi. Köydeki evinden sabah traktörle tarlasına giden Salih Güney (55) hava kararmasına rağmen dönmeyince yakınları tarlaya gitti. Yakınları 1 çocuk babası çiftçinin cansız bedeni ile karşılaştı. Güney'in kalp krizi geçirip öldüğü anlaşılırken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA
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