Tarlada çalışan köy kadınlarına muhtardan çiçekli kutlama
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Tarlada çalışan köy kadınlarına muhtardan çiçekli kutlama

08.03.2021 16:13 | Son Güncelleme: 08.03.2021 16:16
Tarlada çalışan köy kadınlarına muhtardan çiçekli kutlama

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Güneyli Köyü Muhtarı Cahit Kayışoğlu, tarlada çalışan kadınlara çiçek verdi.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Güneyli Köyü Muhtarı Cahit Kayışoğlu, tarlada çalışan kadınlara çiçek verdi.

Kayışoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla köyünün çevresindeki tarlaları ziyaret etti.

Kadınların her ortamda el emekleri ve alınterleri ile çalışmaya devam ettiğini belirten Kayışoğlu, "Son yıllarda kadına uygulanan şiddet ve işlenen cinayetler hepimizi üzüyor. Evde çocuklarımıza anne, bizlere eş ve tarlada amele olan kadınlarımızın daha güvenilir ve şiddet görmedikleri bir ortamda yaşamaları dileği ile Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun." dedi.

Çiçek hediye edilen kadınlar, Kayışoğlu'na teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğan Zelova

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