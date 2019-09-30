Tarlada çalışan iki kadın buldukları yılanla dans etti

30.09.2019 21:49

BURSA'da tarlada çalışırken gördüğü yılanla dans eden iki kadının görüntüleri sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

Bursa'nın İznik ilçesinde yaşayan ve tarlada çalışırken yılan gören Filiz Kara ve Hanife Yılmaz genel tepkilerin aksine yılandan korkmayarak dans etmeye başladı. Yaklaşık 2 metrelik yılan ile dans ettikleri anlar bir cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, görüntüleri izleyenler hayrete düştü. Yılanı ellerine alan ve eğlenen iki kadının cesareti herkesi şaşırttı.

Kaynak: DHA