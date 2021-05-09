Gaziantep'e tarlada çalışan kadınlara "Anneler Günü" sürprizi
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Gaziantep'e tarlada çalışan kadınlara "Anneler Günü" sürprizi

Gaziantep'e tarlada çalışan kadınlara 'Anneler Günü' sürprizi
Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel

Gaziantep'te, İslahiye Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, tarlada çalışan mevsimlik tarım işçisi kadınların "Anneler Günü"nü kutlayarak, gül verdi.

Gaziantep'te, İslahiye Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, tarlada çalışan mevsimlik tarım işçisi kadınların "Anneler Günü"nü kutlayarak, gül verdi.

İslahiye İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yüksel Şahin ve beraberindeki ziraat mühendisleri Duygu Bilge ve İlkay Doğan, Anneler Günü dolayısıyla ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Yelliburun Mahallesi'nde biber tarlalarında çalışan mevsimlik kadın tarım işçilerini ziyaret etti. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında annelerin gününü kutlayan ekipler. işçilere şapka ve gül hediye etti.

Kadın işçiler, ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kurum çalışanlarına teşekkür etti.

Gaziantep il merkezinden İslahiye'ye çalışmak üzere gelen 23 yaşında 2 çocuk annesi Zehra Altpınar, gazetecilere, hayatında ilk defa Anneler Günü'nün kutlandığını belirterek, bugünün Anneler Günü olduğunu kendisine gül ve şapka hediye eden yetkililerden öğrendiğini söyledi.

Altpınar, "Çok sevinçliyim, mutluyum. İyi ki anne olmuşum." dedi.

Ziraat Mühendisi Bilge, "Pandemiye rağmen Anneler Günü'nde üretmeye devam eden annelerimize jest yapmak istedik. Hepsinin Anneler Günü'nü kutluyoruz." diye konuştu.

İslahiye ilçesinde çoğunluğu kadın olmak üzere bu mevsimde 1500 civarında, hasat döneminde ise 10 binlere ulaşan mevsimlik işçi geçimlerini sağlamak üzere evlerinden uzakta tarlalarda alın teri döküyor.

Gaziantep'e tarlada çalışan kadınlara 'Anneler Günü' sürprizi
Gaziantep'e tarlada çalışan kadınlara 'Anneler Günü' sürprizi
Gaziantep'e tarlada çalışan kadınlara 'Anneler Günü' sürprizi
Gaziantep'e tarlada çalışan kadınlara 'Anneler Günü' sürprizi
Gaziantep'e tarlada çalışan kadınlara 'Anneler Günü' sürprizi
Gaziantep'e tarlada çalışan kadınlara 'Anneler Günü' sürprizi
Gaziantep'e tarlada çalışan kadınlara 'Anneler Günü' sürprizi
Gaziantep'e tarlada çalışan kadınlara 'Anneler Günü' sürprizi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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