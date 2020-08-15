Tarlada bulunan yaralı yavru leylek tedaviye alındı
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Tarlada bulunan yaralı yavru leylek tedaviye alındı

BURSA'nın Karacabey ilçesinde yaralı halde bulunan yavru leylek, tedavi altına alındı.

Tarlada bulunan yaralı yavru leylek tedaviye alındı
15.08.2020 11:09 | Son Güncelleme: 15.08.2020 11:33
BURSA'nın Karacabey ilçesinde yaralı halde bulunan yavru leylek, tedavi altına alındı.

Bir çiftçi, Türkiye'nin ilk ve tek leylek köyü olan Eskikaraağaç Leylek Köyü yakınlarındaki tarlasında, uçamayan leylek olduğunu fark etti. Çiftçi, yaralı yavru leyleği yakalayıp, Muhtar Rıdvan Çetin ile 'Yaren' isimli leylekle kurduğu dostlukla tanınan Adem Yılmaz'a teslim etti. İkili de Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü'ne bilgi verdi. Bölgeye gelen ekipler, leyleği, Karacabey Ovakorusu Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü. Tedaviye alınan yavru leylek, sağlığına kavuştuktan sonra doğaya bırakılacak.Leylekle yakından ilgilenen Adem Yılmaz "Çok yarası görünmüyordu. Belki kanadını incitmiştir. İnşallah tedavisi bitince doğasına kavuşur" dedi. Muhtar Rıdvan Çetin de "Köy halkı olarak leyleklere karşı duyarlı bir tutum sergiliyoruz. Tüm canlılar için geçerli bu. Başka köylerden bile yaralı leylek bulduklarında ne yapalım diye bizi arıyorlar. Bizler, Karacabey Belediyesi ve Doğa Koruma Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü ile diyalog halindeyiz. Umuyoruz leylek iyileşip, doğasına karışır" diye konuştu.

 


- Karacabeybursa

Kaynak: DHA

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