Tarlada bulunan top mermisi imha edildi
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Tarlada bulunan top mermisi imha edildi

Tarlada bulunan top mermisi imha edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Uşak'ta bir vatandaşlar tarafından bir tarlada bulunan top mermisi, bomba imha uzmanı ekibi tarafından imha edildi.

Uşak'ta bir vatandaşlar tarafından bir tarlada bulunan top mermisi, bomba imha uzmanı ekibi tarafından imha edildi.

Edinilen bilgiler göre, vatandaşlar Uşak Merkez'e bağlı Ortaköy'de bir tarlada eski döneme ait patlamamış top mermisi buldu. Bulunan mermi sonrasında şaşkına dönen vatandaşlar, 112 acil çağrı merkezini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine Jandarma ve Polis Bomba Uzmanı ekipler sevk edildi. Olay yerinde alınan önlemlerin sonrasında, polis ekipleri bombayı patlamadan aldı. Alınan karar sonrasında tarihi bomba, ekipler tarafından güvenli bir yerde imha edildi. - UŞAK

Tarlada bulunan top mermisi imha edildi
Tarlada bulunan top mermisi imha edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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