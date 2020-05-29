Tarlada bulunan kurt yavrusu koruma altına alındı Konya'da, tarlada bulunan kurt yavrusu koruma altına alındı.

Konya'da, tarlada bulunan kurt yavrusu koruma altına alındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü Konya Şubesi ekipleri, Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi'nde, bir vatandaş tarafından yavru kurt bulunduğunun haber verilmesi üzerine harekete geçti.

Belirtilen adrese giden milli park görevlileri, yavruyu besleyerek, bakım ve rehabilitasyonu için Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliğine teslim etti.

Kaynak: AA