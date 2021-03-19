Tarlada bulunan 3 bin 500 yıllık Hitit mührü Çorum Müzesinde sergilenecek
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Tarlada bulunan 3 bin 500 yıllık Hitit mührü Çorum Müzesinde sergilenecek

19.03.2021 18:41 | Son Güncelleme: 19.03.2021 18:56
Tarlada bulunan 3 bin 500 yıllık Hitit mührü Çorum Müzesinde sergilenecek

Çorum'un Ortaköy ilçesinde bir çiftçinin tarlasında çalışırken bulup Vali Mustafa Çiftçi ve Ortaköy Belediye Başkanı Taner İspir aracılığıyla teslim ettiği, yaklaşık 3 bin 500 yıllık olduğu değerlendirilen Hitit mührünün Çorum Müzesinde sergilenmesi için çalışmalar başladı.

Çorum'un Ortaköy ilçesinde bir çiftçinin tarlasında çalışırken bulup Vali Mustafa Çiftçi ve Ortaköy Belediye Başkanı Taner İspir aracılığıyla teslim ettiği, yaklaşık 3 bin 500 yıllık olduğu değerlendirilen Hitit mührünün Çorum Müzesinde sergilenmesi için çalışmalar başladı.

Hititler'e başkentlik yapmış önemli şehirlerden Şapinuva Antik Kenti'nin bulunduğu ilçeye bağlı Şapinuva beldesinde bulunan mührün ön incelemesinin ardından, sonuçların raporlanması için Çorum Müzesi bünyesinde komisyon kuruldu.

Arkeologlardan oluşan komisyonun hazırladığı rapor, Kültür ve Turizm Bakanlığına sunulacak ve gelecek talimat doğrultusunda mühür, müzenin 3'üncü katındaki vitrinde diğerleriyle sergilenecek.

Çorum Müzesi arkeologlarından Resul İbiş, Hitit mührünü gazetecilere tanıttı.

İbiş, ön incelemede mührün milattan önce 1650-1400 yıllarına tarihlenen eski Hitit dönemine ait olduğunu tespit ettiklerini belirterek, "Getiren vatandaşımıza belli bir miktarda ikramiye ödenecek." dedi.

Üzerinde hiyeroglif olmaması nedeniyle mührün kim tarafından kullanıldığının henüz tespit edilemediğini dile getiren İbiş, şunları kaydetti:

"Mühürler, geçmişten günümüze kişilerin imzası niteliği taşıyor. Genelde idareci kesimin, katiplerin, rahiplerin, prenslerin, kraliçelerin, dönemin belediye başkanı, garnizon komutanlarının da mühürleri var. Mühürler birçok alanda kullanılmakta. Şehir kapıları mühürleniyor, belirli yiyecek kapları mühürleniyor, çivi yazılı tabletler mühürlenebiliyor. Tıpkı günümüzdeki gibi bir akdi sözleşmelerde kişinin imzasını taşıyor bu mühürler. Bu mühür de bir rahibe, bir katibe ait olabilir. Yönetimde üst seviyede olan birine ait olmalıdır."

İbiş, mühürle ilgili şu bilgileri verdi:

"Baskı kısmı çiçek biçimli, yukarı doğru incelen sap kısmı fasetli ve halka kabartma bezemeli, tutamağı çekiç başlı olarak tanımlanan nikel alaşımlı bronzdan yapılmış 2,7 santimetre yüksekliğinde, 2,2 santimetre genişliğinde madeni mühürdür. Ülkemizdeki müzelerde, Çorum Müzesinde, yurt dışındaki müze ve koleksiyonlarda az sayıda benzer örnekleri bulunan mühür, özellikle imparatorluk çağından önceye ait Anadolu mühürleri ile aynı gruptandır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

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