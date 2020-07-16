Tarlada bulduğu yaralı şahini yetkilere teslim etti
Kayseri'nin Bünyan ilçesinde çiftçi Erkan Gazioğlu, tarlasında bulduğu yaralı şahini yetkililere teslim etti.
16.07.2020 13:55 | Son Güncelleme: 16.07.2020 14:54
Kayseri'nin Bünyan ilçesinde çiftçi Erkan Gazioğlu, tarlasında bulduğu yaralı şahini yetkililere teslim etti.
Büyüktuzhisar Mahallesi'nde yaşayan Erkan Gazioğlu, tarlasında yaralı şahin buldu.
Şahini evine getiren Gazioğlu, Bünyan Belediyesi ekiplerine haber verdi. Kuşun kanadının kırık olduğunu belirleyen ekipler, tedavisi için şahini teslim aldı.
Şahinin tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı öğrenildi.
Kaynak: AA