Tarlada bulduğu oğlağı, jandarmaya teslim etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Tarlada bulduğu oğlağı, jandarmaya teslim etti

Tarlada bulduğu oğlağı, jandarmaya teslim etti
Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş - Haberler | Güncel

AKSARAY'da yerel gazeteci Savaş Ulukaya, haber dönüşü tarlada bulduğu oğlağı, aracına alıp jandarmaya teslim etti.

AKSARAY'da yerel gazeteci Savaş Ulukaya, haber dönüşü tarlada bulduğu oğlağı, aracına alıp jandarmaya teslim etti.

Aksaray- Ankara karayolu Tuz Gölü yakınında dün akşam saatlerinde Savaş Ulukaya, haber dönüşü tarlada bir oğlak olduğunu fark etti. Sürüden ayrılıp, kaybolduğu sanılan oğlağı aracına alan Ulukaya, yakındaki Şereflikoçhisar İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüp teslim etti. Savaş Ulukaya, "Arkadaşlarımızla beraber Aksaray'dan Tuz Gölü'ne çekim yapmak için geldik. Çekim işlerimizi bitirip eve dönerken yolda bir tane oğlak bulduk. Arazide kaybolmuş sürüsünü kaybetmiş bir şekilde tek başına duruyordu. Sahibini de görmediğimiz, bilmediğimiz için arabamıza alarak jandarma ekiplerine getirdik. Şu anda da jandarmaya teslim ediyoruz inşallah onlarda sahibini bularak teslim edecekler" dedi.


Tarlada bulduğu oğlağı, jandarmaya teslim etti
Tarlada bulduğu oğlağı, jandarmaya teslim etti
Tarlada bulduğu oğlağı, jandarmaya teslim etti
Tarlada bulduğu oğlağı, jandarmaya teslim etti
Tarlada bulduğu oğlağı, jandarmaya teslim etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş

Otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralı
Otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralı
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman, Türk mevkidaşı Önal ile görüşmesini değerlendirdi Açıklaması
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman, Türk mevkidaşı Önal ile görüşmesini değerlendirdi Açıklaması
Türkiye'nin inovatif aşı adayı Faz-2 aşamasında
Türkiye'nin inovatif aşı adayı Faz-2 aşamasında
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Adnan Menderes Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Burak Sergen Aslı Bekiroğlu İbrahim Tatlıses
Spor Gervinho Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu Mustafa Denizli Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tarlada bulduğu oğlağı, jandarmaya teslim etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.5.2021 13:53:30. #1.16#

title