15.09.2019 17:01

Tarlada baygın halde bulunan gençler sağlık ekiplerini alarma geçirdi

KARAMAN - Karaman'da hasadı yapılan mısır tarlasında baygın halde bulunan 2 genç hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 14.45 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Ereğli yolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, hasadı yapılan mısır tarlasında 2 kişinin hareketsiz bir şekilde yattığını gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine varan polis ve sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde 16-17 yaşlarında olduğu tahmin edilen ve üzerilerinde kimlik bulunmadığı için isimleri öğrenilemeyen 2 gencin, aşırı derecede alkol almalarından dolayı baygın olduklarını tespit etti. Kendinde olmayan gençler, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından götürüldükleri Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA